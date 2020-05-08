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شعراوي: تذليل معوقات التنفيذ الخاصة بالأراضي اللازمة للمدافن

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف المالي للمرحلة الأولى لمنظومة النظافة، فيما يخص البنية الأساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الأولى، والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم 2021، بهدف نهو أعمال البنية الأساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الأراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات.
وقال «شعراوي»، خلال الاجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول الموقف التنفيذى الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى بلغت أكثر من 455. وأشار إلى إتاحة
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فيروس- كورونا (7)

شفاء 15 حالة من كورونا بأبوقير.. واستقبال ممرضة بالمزمار البلدي

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبي، لمستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إن نحو 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء وتم السماح بخروجهم بعد فحص حالتهم قبل خروجهم وظهور نتائج تحاليل العينتين الأولى والثانية من الفيروس قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى، حيث أثبتت العينة أن النتائج تحولت من إيجابية إلى سلبية وعادوا إلى منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
كورونا والحجر الصحي (4)

وفاة نائب رئيس الإدارة الصحية بمنيا القمح في الشرقية بكورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وفاة الدكتور أحمد دراز، نائب رئيس الإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد مساء اليوم الجمعة. وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الطبيب يُعد أول حالة وفاة في مستشفى العزل بمحافظة الشرقية، والموجود بمنطقة "شيبة" بمدينة الزقازيق. كان وكيل صحة الشرقية، قد أعلن مساء اليوم الجمعة، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة التابع لمركز الزقازيق.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

تعافي 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، وكذلك بعد تناولهم العلاج وفقا للبروتوكول المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 7 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
مطار-القاهرة (1)

مطار القاهرة يستقبل 330 راكبًا من العالقين في الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين، سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إلى الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين. وصرحت مصادر بمطار القاهرة، أن الرحلة الأولى لشركة إير كايرو، وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 165 راكبا، وأقلت الرحلة الثانية أيضا 165 راكبا، إذ قام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم فور وصولهم.
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اللواء محمود شعراوى

شعراوي: تنفيذ 45% من المرحلة الأولى لمنظومة النظافة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت أكثر من 45%، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية، جاء ذلك خلال لقائه، مع وزيري البيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمنع إقامة موائد الرحمن

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان، والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن. وأكد شعراوي، في بيان له، الخميس، أن المحافظات استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.
محمود-شعراوي

شعراوي: استرداد 3 ملايين متر من أملاك وأراضي الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ48 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية يشدد على منع التجمعات وغلق الشواطئ

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل توبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.
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