شعراوي: تذليل معوقات التنفيذ الخاصة بالأراضي اللازمة للمدافن

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م

وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف المالي للمرحلة الأولى لمنظومة النظافة، فيما يخص البنية الأساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الأولى، والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم 2021، بهدف نهو أعمال البنية الأساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الأراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات.

وقال «شعراوي»، خلال الاجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول الموقف التنفيذى الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى بلغت أكثر من 455. وأشار إلى إتاحة