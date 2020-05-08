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حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتجاوز الـ30 ألفا

تحرير:وكالات ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أصبحت إيطاليا اليوم الجمعة ثالث بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، تتجاوز فيه حصيلة ضحايا فيروس كورونا عتبة الـ30 ألف شخص، إذ أكدت السلطات الإيطالية تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 274 أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30201 حالة. وتراجع كذلك عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وانخفض عدد الأشخاص الذين لا يزالون يحملون المرض في إيطاليا إلى 87961 مقابل 89624 الخميس.ويعالج 1168 شخصا في غرف العناية المركزة اليوم الجمعة مقابل 1311 أمس الخميس، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد من 96276 إلى 99023 شخصا.وتعتزم إيطاليا منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة
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كورونا عالميًا.. 270 ألف وفاة ونحو 4 ملايين إصابة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1,344,278. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 270,740.
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لدعم مصابي كورونا.. ترامب يعلن قبول بوتين المساعدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي. وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الروسي، عن رغبته في تقديم المساعدة إذا لزم الأمر. ويشار إلى أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيها إمدادات ومعدات طبية، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
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الاشتباه في إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في إيران

قال مدير مستشفى أبو ذر في مدينة الأهواز الإيرانية، محمد رضا فتحي، إن المشفى يضم حاليا 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 45 يوما و16 عاما ويحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل أثبتت إصابة أربعة منهم بالفيروس، بانتظار نتائج العينات المتبقية. وأعربت السلطات الصحية في مدينة الأهواز وإقليم خوزستان عموما عن قلقها العميق لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، وشددت على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.
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الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكورونا قبل 2021

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن المستقبل يتطلب تلقيح جميع المواطنين ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم، مؤكدة أن: "هناك نحو 80 لقاحا قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل". وفي تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الإيطالية الخميس، أوضح نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري جويرا، أن "منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس"، وأن "الشروع بالبحث لم يتم من الصفر".
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تسجيل 189 إصابة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، إذ أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (4)

الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (10)

المغرب يُسجل 174 حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل المغرب أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" منذ أسبوعين، إذ أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة 24 ساعة الأخيرة بلغت 174 حالة إصابة جديدة ليصل مجموع الإصابات المؤكدة 4903، كما سجلت وزارة الصحة 182 حالة شفاء جديدة ليصبح مجموع المتعافين 1438، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة وبذلك يبلغ مجموع الوفيات 174 حالة وفاة. كانت الحكومة المغربية قد قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة ضمن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 20 مايو المقبل.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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