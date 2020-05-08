تدخلات من مرتضى منصور لمنع حلقة بن شرقي مع رامز جلال

تحرير:احمد سعيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ م

بن شرقي

أشارت تقارير مغربية إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يحاول إلغاء إذاعة حلقة أشرف بن شرقي في برنامج رامز مجنون رسمي. برنامج رامز مجنون رسمي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي، وظهر به طارق حامد لاعب الزمالك، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وعلي معلول، لاعبو الأهلي. ووفقًا لموقع "le360" فإن رئيس الزمالك يحاول التواصل مع مسؤولي القناة، وكذلك الممثل رامز جلال، من أجل عدم بث حلقة المغربي أشرف بن شرقي.

وأضاف: "أشرف بن شرقي لم يظهر في البرنامج ولم توقع عليه أي عقوبة حتى الآن، رغم علم رئيس الزمالك بمشاركة اللاعب في البرنامج، والمحاولات حاليا تتم لعدم إذاعة الحلقة". وأوضحت: "وفي حالة نجاح هذه المحاولات سيكون انتصارا لمرتضى منصور، الذي هاجم بشكل عنيف البرنامج والمسؤولين عن البرنامج، وكذلك رامز جلال". وكان