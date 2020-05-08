رياضة

تدخلات من مرتضى منصور لمنع حلقة بن شرقي مع رامز جلال

تحرير:احمد سعيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ م
بن شرقي
بن شرقي
أشارت تقارير مغربية إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يحاول إلغاء إذاعة حلقة أشرف بن شرقي في برنامج رامز مجنون رسمي. برنامج رامز مجنون رسمي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي، وظهر به طارق حامد لاعب الزمالك، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وعلي معلول، لاعبو الأهلي. ووفقًا لموقع "le360" فإن رئيس الزمالك يحاول التواصل مع مسؤولي القناة، وكذلك الممثل رامز جلال، من أجل عدم بث حلقة المغربي أشرف بن شرقي.
وأضاف: "أشرف بن شرقي لم يظهر في البرنامج ولم توقع عليه أي عقوبة حتى الآن، رغم علم رئيس الزمالك بمشاركة اللاعب في البرنامج، والمحاولات حاليا تتم لعدم إذاعة الحلقة". وأوضحت: "وفي حالة نجاح هذه المحاولات سيكون انتصارا لمرتضى منصور، الذي هاجم بشكل عنيف البرنامج والمسؤولين عن البرنامج، وكذلك رامز جلال". وكان
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لاعب أتليتكو مدريد مصاب بفيروس كورونا

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«من حارس مصر الأول؟».. الشناوي يجيب تحت التهديد

وقع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "mbc مصر"، وظهر"الشناوي" مبتسما وبقوة رهيبة من الثبات الانفعالي ولم تظهر عليه علامات الخوف أو القلق عكس ضيوف البرنامج، واستقبله رامز بالقبلات وسأله: "أنت ممكن تسيب الأهلي"، ليجيب الحارس بالنفي، وردا على سؤال رامز "هو انت حارس مصر الأول يا شناوي"، قال: "الناس بتقول كده"، ليمازحه رامز قائلا: "أنت ليه مؤدب كده، أنا عايزك تستفزني".
امير-مرتضى

أمير مرتضى يؤكد توقيع عقوبات على نجمي الزمالك

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، منحه إذن للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي للظهور في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، خلال شهر رمضان. وقال أمير مرتضى، خلال حواره ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت2": "لم يحدث وأن وافقت للثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي على الظهور ببرنامج رامز جلال". وأكد أمير أن الثنائي لو عرض عليه الأمر في الماضي، كان سيرفض على الفور، موضحا "سيتم توقيع لائحة الغرامات على الثنائي، مثلما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي مؤخرا".
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خالد الغندور يسخر من تصريحات علي معلول

سخر الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، من ظهور الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، عبر قناة "إم بي سي" الفضائية. وتحدث خالد الغندور، في برنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه عبر شاشة قناة "الزمالك"، قائلا:" أتعجب مما حدث مع علي معلول، بعدما صرح في البرنامج الفكاهي أنه سيأخذ الثعبان ولا يوقع للزمالك، لتفرح جماهير الأهلي بما يقوله، وهو شيء يدعو للضحك بكل تأكيد".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يُطالب بالقبض على الفنان رامز جلال

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية، للقبض علي رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة "إم بي سي" الفضائية، كما تقدم بطلب إلي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى. وأكد منصور، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.
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