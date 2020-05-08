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علاء مبارك مشيدًا بدور أحمد زاهر في البرنس: «يمتلك موهبة كبيرة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م
علاء مبارك
علاء مبارك
أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بدور الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ كتب على حسابه عبر تويتر: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، لكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأي المتواضع بلا شك هو البرنس،أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل، خاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذي أثبت أنه فنانا يمتلك موهبة كبيرة".
في الوقت الذي رد فيه "زاهر" على إشادة علاء مبارك بدوره على حسابه عبر تويتر قائلا: "شكرا أستاذ علاء علي رأيك وتقييمك وأرجوك تابع للأخر، وإن شاء الله نكون كل أبطال العمل عند حسن ظنك وحسن ظن الجمهور العظيم". — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 7, 2020 ويقوم أحمد زاهر بتجسيد دور "فتحي" الذي يخطط للتخلص
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حلا شيحة

هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة في «خيانة عهد»

تصدر مشهد توديع يسرا لابنها "هشام" الذي يقوم بدوره خالد أنور بعد قتله على يد شقيقها "فرح"، الذي تقوم بتجسيده حلا شيحة ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، في الوقت الذي تعجب البعض من خيانة وغدر اختها حلا شيحة، التي تسبب دورها في غضب الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا متمنين الانتقام لـ"هشام". وبطريقة ساخرة نشرت هنادي مهنا فيديو من كواليس المسلسل على حسابها عبر "إنستجرام"، يجمعها بالفنانة حلا شيحة وهي ممسكة بها من الخلف وكأنها تنتقم منها بسبب ما فعلته في ابن شقيقتها بالمسلسل.
ياسمين صبري

«صورة وقلوب حمراء».. أبو هشيمة برفقة ياسمين صبري بعد الزواج

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين صبري على حسابه عبر إنستجرام، بعد أسابيع قليلة من عقد قرانهما، إذ وضع أبو هشيمة قلوب حمراء تعليقا على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه متمنين له حياة زوجية سعيدة. وعقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل أسابيع قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.
محمد رمضان - البرنس 2

ناصر البرنس: محمد رمضان خد جزء من قصتي في المسلسل

أزمة جديدة تواجه محمد رمضان بسبب مسلسله "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ أعرب ناصر البرنس صاحب محلات الأكل الشهيرة عن غضبه من المسلسل، قائلا في فيديو بثه على صفحته عبر فيسبوك: "الناس فاكرة إن محمد رمضان لما كان هنا في المطعم وصور إن دي قصتي، هي فيها جزء من قصتي، حاجة غريبة يعني حتى الولد اللي طالع في المسلسل ابن محمد رمضان اسمه سيف وابني اسمه سيف ونفس الشكل حاجة غريبة"، متابعًا: "أصحاب ابني في المدرسة بيسألوه هو بابا كان بياكل إخواته طب أنا ليه بيتنسب لي التمثيلية دي أنا مش باخد لقطة ومش محتاج، أنا ربنا مراضيني بشغلي واجتهادي".
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تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
محمد رمضان

محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
فيفي-عبدة (2)

«خلي بالك من فيفي».. mbc مصر تعرض غدا 3 مسلسلات وبرنامج

نشرت قناة mbc مصر على حسابها عبر «إنستجرام»، خريطة برامجها ومسلسلاتها التي تعرض غدًا الثلاثاء 21 أبريل، إذ ضمت قائمة العروض 3 مسلسلات جديدة، فيعرض مسلسل «اللعبة» الساعة 7:30، من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ويعرض برنامج «خلي بالك من فيفي» للفنانة فيفي عبده في تمام الساعة 9، ومسلسل «اتنين في الصندوق»، يعرض الساعة 9:30 مساء، ومسلسل «ونسني» يتم عرضه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو من بطولة نجمة مسرح مصر سارة ديرزاوي، ومحمود الليثي.
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تنشر برومو مسلسل «ونحب تاني ليه»

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها عبر إنستجرام برومو لمسلسلها «ونحب تاني ليه»، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2020، ويعرض على قناة cbc. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر مؤخرًا في عدد من دول العالم ، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي أرقتها الحكومة نظرا لما تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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