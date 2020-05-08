علاء مبارك مشيدًا بدور أحمد زاهر في البرنس: «يمتلك موهبة كبيرة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م

علاء مبارك

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بدور الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ كتب على حسابه عبر تويتر: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، لكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأي المتواضع بلا شك هو البرنس،أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل، خاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذي أثبت أنه فنانا يمتلك موهبة كبيرة".

في الوقت الذي رد فيه "زاهر" على إشادة علاء مبارك بدوره على حسابه عبر تويتر قائلا: "شكرا أستاذ علاء علي رأيك وتقييمك وأرجوك تابع للأخر، وإن شاء الله نكون كل أبطال العمل عند حسن ظنك وحسن ظن الجمهور العظيم". — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 7, 2020 ويقوم أحمد زاهر بتجسيد دور "فتحي" الذي يخطط للتخلص