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بسبب كورونا.. 323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
كورونا
كورونا
قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أن خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا تبلغ بما يقارب 323 مليار دولار، مستندًا بتقديراته إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.
وأوضح رئيس الاتحاد، الذي يتخذ من عمان مقرا له، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 1.46 تريليون دولار. وأشار إلى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10% خلال
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كورونا والحجر الصحي (8)

خلال 24 ساعة..10 وفيات و1701 إصابة بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1322 حالة تعافي في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة. وسجلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعافي، تليها مكة المكرمة بـ2101 حالة، ثم جدة بـ1806 حالة، فالمدينة بـ1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وأكدت الوزارة تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 35432، إذ سجلت الوزارة 10 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229.
الشرطة-السعودية (2)

ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بالرياض

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الجمعة، عن ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بمحيط العاصمة الرياض، إذ صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن العملية الأمنية أجريت بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اختباء مجموعة من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع في وادي حنيفة غربي العاصمة الرياض واستغلالها في تصنيع الخمور، مشيرًا أن العملية أسفرت عن ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة تحتوي على 60 برميلا و120 قارورة مملوءة بالمسكر، ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع.
السودان - كورونا

إصابة 4 ضباط سودانيين بفيروس كورونا

أفادت مصادر صحفية، أن أربعة من كبار الضباط المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية في السودان بقيادة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قد تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبحسب صحيفة المواكب، فإنه تم الكشف عن فيروس كورونا لدى الفريق هاشم عبد المطلب، واللواء ركن إبراهيم أحمد عبد الرحيم التوم، واللواء ركن محي الدين أحمد الهادي، والعميد ركن محمد قرشي أحمد الأمين القرشي، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. كانت وزارة الداخلية السودانية، قد أعلنت في بيان لها، إصابة أحمد هارون نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالسودان بفيروس كورونا.
نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة. ووافق 72 من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد أن صادق النواب على التشريع الخاص بصفقة نتنياهو مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. وحصل نتنياهو على مهلة 14 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفقا لروسيا اليوم.
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كورونا والحجر الصحي (14)

بعد وضعهم على أجهزة التنفس.. وفاة معظم مرضى كورونا بأمريكا

أكدت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات، إذ أوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشددة على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة بسبب فشل جهازهم التنفسي».
مصطفى-مدبولي

علاج فيروس كورونا وفتح المساجد.. الحكومة تنفي 18 شائعة

رصد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، عدد كبير من الشائعات خلال أسبوع، خاصة عن فيروس كورونا، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
فيروس كورونا

لأول مرة.. التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية سليمة (صور)

كشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق من الباحثين البرازيليين تمكن من التقاط لحظة إصابة فيروس كورونا لخلية حية، باستخدام مجهر إلكتروني قوي، بحسب "روسيا اليوم". والتقط خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz في البرازيل الصور المذهلة، أثناء دراسة طرق تكرار فيروس كورونا وانتشاره. وفي سلسلة من الصور، يمكن رؤية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية. واستخدم الباحثون أداة تسمح لهم بتكبير الأجسام حتى مليوني مرة من حجمها الطبيعي، ما يسمح لهم بالتعمق داخل الخلية ورؤية الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
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