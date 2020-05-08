بسبب كورونا.. 323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م

كورونا

قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أن خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا تبلغ بما يقارب 323 مليار دولار، مستندًا بتقديراته إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.

وأوضح رئيس الاتحاد، الذي يتخذ من عمان مقرا له، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 1.46 تريليون دولار. وأشار إلى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10% خلال