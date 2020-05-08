خلال 24 ساعة..10 وفيات و1701 إصابة بكورونا بالسعودية

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1322 حالة تعافي في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة. وسجلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعافي، تليها مكة المكرمة بـ2101 حالة، ثم جدة بـ1806 حالة، فالمدينة بـ1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وأكدت الوزارة تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 35432، إذ سجلت الوزارة 10 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت أمس الخميس، أنها قررت فرض غرامات على التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، وذلك في تشديد للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. ووافق وزير الداخلية السعودي على اعتماد لائحة للحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، تمنع بموجبها التجمعات