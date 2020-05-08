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خلال 24 ساعة..10 وفيات و1701 إصابة بكورونا بالسعودية

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1322 حالة تعافي في يوم واحد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول إصابة 9120 حالة. وسجلت العاصمة الرياض 2113 حالة تعافي، تليها مكة المكرمة بـ2101 حالة، ثم جدة بـ1806 حالة، فالمدينة بـ1179 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن المملكة ومحافظاتها طبقا لـ"موقع روسيا اليوم". وأكدت الوزارة تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 35432، إذ سجلت الوزارة 10 وفيات جديدة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت أمس الخميس، أنها قررت فرض غرامات على التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، وذلك في تشديد للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. ووافق وزير الداخلية السعودي على اعتماد لائحة للحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، تمنع بموجبها التجمعات
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فيروس كورونا

بسبب كورونا.. 323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي

قدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أن خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا تبلغ بما يقارب 323 مليار دولار، مستندًا بتقديراته إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، مؤكدًا في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.
الشرطة-السعودية (2)

ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بالرياض

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الجمعة، عن ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بمحيط العاصمة الرياض، إذ صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن العملية الأمنية أجريت بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله اختباء مجموعة من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع في وادي حنيفة غربي العاصمة الرياض واستغلالها في تصنيع الخمور، مشيرًا أن العملية أسفرت عن ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة تحتوي على 60 برميلا و120 قارورة مملوءة بالمسكر، ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع.
السودان - كورونا

إصابة 4 ضباط سودانيين بفيروس كورونا

أفادت مصادر صحفية، أن أربعة من كبار الضباط المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية في السودان بقيادة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قد تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبحسب صحيفة المواكب، فإنه تم الكشف عن فيروس كورونا لدى الفريق هاشم عبد المطلب، واللواء ركن إبراهيم أحمد عبد الرحيم التوم، واللواء ركن محي الدين أحمد الهادي، والعميد ركن محمد قرشي أحمد الأمين القرشي، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. كانت وزارة الداخلية السودانية، قد أعلنت في بيان لها، إصابة أحمد هارون نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالسودان بفيروس كورونا.
نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يُكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة. ووافق 72 من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد أن صادق النواب على التشريع الخاص بصفقة نتنياهو مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس بشأن التناوب على رئاسة الحكومة. وحصل نتنياهو على مهلة 14 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفقا لروسيا اليوم.
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فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مليون و263 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 74 ألفا و 809 حالات، أما في إسبانيا وصل عدد المصابين إلى 253 ألفا و682 حالة، وعدد الوفيات 25 ألفا و857 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد الإصابات 214 ألفا و 457 حالة، وعدد الوفيات 29 ألفا و684 حالة.
توفيق الربيعة 2

السعودية: معدل وفيات كورونا أقل من 0.7%

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، إن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% فى حين أن المعدل فى المملكة هو أقل من 0.7%، مضيفا: "لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا، أي أن المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
كوريا - كورونا

كوريا الجنوبية تسجل أدنى إصابة بـ«كورونا» في 77 يوما

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى معدل للإصابة منذ 77 يوما عندما تم تسجيل حالتين فقط، يوم 18 فبراير الماضي، وقالت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها، إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 10 آلاف و804 حالات بعد إضافة الإصابات الثلاث الجديدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
المتسشار-نادر-سعد

مجلس الوزراء: فيروس كورونا لا توجد معه ضمانات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا لاتوجد معه ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة نتيجة الاستهتار، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما كبيرا قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هذا رمضان وعيد استثنائيين، لذا يجب ألا يتعامل المواطنين معهما كالأعوام الماضية، مضيفا خلال اتصال هاتفي ببرنامج " القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث"، أن الأرقام الكبيرة التي شهدناها خلال شهر رمضان هي نتيجة الأسبوعين اللذين سبقا شهر رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأعداد كان متوقعا.
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