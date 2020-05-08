تعافي 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م

هشام مسعود

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، وكذلك بعد تناولهم العلاج وفقا للبروتوكول المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 7 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.

كان وكيل الوزارة قد قدم الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفي، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمنا دورهم الوطني لشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني.وأشار أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية