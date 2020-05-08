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تعافي 3 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ م
هشام مسعود
هشام مسعود
أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، التي تم تخصيصها من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية، بعد تماثلهم للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد، وكذلك بعد تناولهم العلاج وفقا للبروتوكول المحدد من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 7 حالات حتى الآن، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة.
كان وكيل الوزارة قد قدم الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفي، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمنا دورهم الوطني لشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني.وأشار أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية
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شفاء 15 حالة من كورونا بأبوقير.. واستقبال ممرضة بالمزمار البلدي

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبي، لمستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إن نحو 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء وتم السماح بخروجهم بعد فحص حالتهم قبل خروجهم وظهور نتائج تحاليل العينتين الأولى والثانية من الفيروس قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى، حيث أثبتت العينة أن النتائج تحولت من إيجابية إلى سلبية وعادوا إلى منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
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وفاة نائب رئيس الإدارة الصحية بمنيا القمح في الشرقية بكورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وفاة الدكتور أحمد دراز، نائب رئيس الإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد مساء اليوم الجمعة. وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الطبيب يُعد أول حالة وفاة في مستشفى العزل بمحافظة الشرقية، والموجود بمنطقة "شيبة" بمدينة الزقازيق. كان وكيل صحة الشرقية، قد أعلن مساء اليوم الجمعة، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة التابع لمركز الزقازيق.
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شعراوي: تذليل معوقات التنفيذ الخاصة بالأراضي اللازمة للمدافن

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف المالي للمرحلة الأولى لمنظومة النظافة، فيما يخص البنية الأساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الأولى، والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم 2021، بهدف نهو أعمال البنية الأساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الأراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات.
مطار-القاهرة (1)

مطار القاهرة يستقبل 330 راكبًا من العالقين في الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين، سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إلى الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين. وصرحت مصادر بمطار القاهرة، أن الرحلة الأولى لشركة إير كايرو، وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 165 راكبا، وأقلت الرحلة الثانية أيضا 165 راكبا، إذ قام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم فور وصولهم.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«قفزة كبيرة بالأعداد».. تسجيل 495 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

تعافي 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هناك 4 حالات تماثلوا للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا أن نتائج الفحوصات المعملية الخاصة بهم تحولت من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم اليوم من مستشفي العزل والمخصص من الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق، جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفى، للاطمئنان على حسن سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
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قفزة في الأعداد.. الصحة: 387 حالة جديدة بكورونا.. و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ1815 متعافيًا.
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