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هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة في «خيانة عهد»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
حلا شيحة
حلا شيحة
تصدر مشهد توديع يسرا لابنها "هشام" الذي يقوم بدوره خالد أنور بعد قتله على يد شقيقها "فرح"، الذي تقوم بتجسيده حلا شيحة ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، في الوقت الذي تعجب البعض من خيانة وغدر اختها حلا شيحة، التي تسبب دورها في غضب الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا متمنين الانتقام لـ"هشام". وبطريقة ساخرة نشرت هنادي مهنا فيديو من كواليس المسلسل على حسابها عبر "إنستجرام"، يجمعها بالفنانة حلا شيحة وهي ممسكة بها من الخلف وكأنها تنتقم منها بسبب ما فعلته في ابن شقيقتها بالمسلسل.
وعلقت "مهنا" على الفيديو قائلة: "خلاص يا جماعة الحوار عندي سيبوهالي". وفي وقت سابق كتب متابعون: "شابوه يسرا أحسن ممثلة طول عمرك، المشهد واقعي جدا بجد مش طبيعي"، وعن خيانة حلا شيحة "فرح" قال آخر: "يقتل القتيل ويمشي في جنازته". View this post on Instagram خلاص يا جماعه الحوار عندي سيبوهالي
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علاء مبارك مشيدًا بدور أحمد زاهر في البرنس: «يمتلك موهبة كبيرة»

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، بدور الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ كتب على حسابه عبر تويتر: "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الأعمال، لكن لو اختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل ففي رأي المتواضع بلا شك هو البرنس،أداء عالي من كل الفنانين في المسلسل، خاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذي أثبت أنه فنانا يمتلك موهبة كبيرة".
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«صورة وقلوب حمراء».. أبو هشيمة برفقة ياسمين صبري بعد الزواج

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين صبري على حسابه عبر إنستجرام، بعد أسابيع قليلة من عقد قرانهما، إذ وضع أبو هشيمة قلوب حمراء تعليقا على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه متمنين له حياة زوجية سعيدة. وعقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل أسابيع قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.
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ناصر البرنس: محمد رمضان خد جزء من قصتي في المسلسل

أزمة جديدة تواجه محمد رمضان بسبب مسلسله "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ أعرب ناصر البرنس صاحب محلات الأكل الشهيرة عن غضبه من المسلسل، قائلا في فيديو بثه على صفحته عبر فيسبوك: "الناس فاكرة إن محمد رمضان لما كان هنا في المطعم وصور إن دي قصتي، هي فيها جزء من قصتي، حاجة غريبة يعني حتى الولد اللي طالع في المسلسل ابن محمد رمضان اسمه سيف وابني اسمه سيف ونفس الشكل حاجة غريبة"، متابعًا: "أصحاب ابني في المدرسة بيسألوه هو بابا كان بياكل إخواته طب أنا ليه بيتنسب لي التمثيلية دي أنا مش باخد لقطة ومش محتاج، أنا ربنا مراضيني بشغلي واجتهادي".
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عبير صبري: «مش بقلد رانيا يوسف.. وجوزي قمر ويتباس»

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، التي وجهت لها سؤالا قائلة: "بتقلدي رانيا يوسف عشان تبقي تريند هي مشيت من غير بطانة وإنتي بتبوسي جوزك على السجادة الحمرا في المهرجانات"، لترد قائلة: "مفيش وجه مقارنة أنا ببوس جوزي حلالي وأنا فرحانة بيه وهو فرحان بيا وهو قمر ويتباس، موضحة أنها لم تكن من أصحاب المخرج خالد يوسف، قائلة: "لكن مش صح أعلق على أي حدث بيحصل في الصحافة الفنية، أنا مشفتش الفيديوهات إللي اتنشرت ومحاولش أي حد يتحط في موقف زاي دا أشوفه".
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السيناريست مدحت العدل عن هنادي مهنا: «بنت الوز عوام»

أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بأداء الفنانة هنادي مهنا في مسلسلي "خيانة عهد والفتوة"، إذ كتب على حسابه عبر تويتر قائلا: "‏الشابة الجميلة الموهوبة هنادي هاني مهنا بنت الفنان والصديق هاني مهنا انتظروها في السنوات القادمة.. موهبة مبشرة تمامًا ..أراها في "خيانة عهد" و "الفتوة" فيتبادر إلى ذهني المثل "بنت الوز عوام". هنادي مهنا في السباق الرمضاني بشخصيتان مختلفتان، وتؤدي شخصية "سارة" في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد.
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«أختم القرآن وأصلي التراويح».. طقوس جومانا مراد في رمضان

كشفت الفنانة جومانا مراد خلال حوارها ببرنامج "Tha lnsider" بالعربي المذاع على قناة دبي عن طقوسها خلال شهر رمضان، مؤكدة على حرصها على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في حالة عدم ارتباطها بتصوير أعمال فنية، وكذلك الصلاة والتروايح وقيام الليل. وأضافت: "أنا أحب طقوس رمضان واستمتع فيها وفي نفس الوقت أحب جو الدفا مع العيلة والأهل ولا أبالغ في قصص الأكل". وقالت إنها في حالة ارتباطها بالتصوير تستغل فترة "البريك" بالتعجيل في ختم القرآن، وعبرت عن سعادتها بأجواء التصوير ولمة الفطار وأن لها طابع خاص ووصفتها بـ"جو علية" لكن مختلف.
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«حاسب يا طيب».. مصطفى حجاج يُغني تتر مسلسل خيانة عهد

طرحت شركة العدل جروب على صفحتها عبر «إنستجرام» أغنية «حاسب يا طيب» تتر مسلسل «خيانة عهد» بصوت المطرب مصطفى حجاج، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. والمسلسل من بطولة يسرا، إذ يشارك فيه كلا من: «حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا»، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة في رمضان.
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