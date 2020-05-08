هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة في «خيانة عهد»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

حلا شيحة

تصدر مشهد توديع يسرا لابنها "هشام" الذي يقوم بدوره خالد أنور بعد قتله على يد شقيقها "فرح"، الذي تقوم بتجسيده حلا شيحة ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فكان أدائها متميزًا وحقيقيًا، في الوقت الذي تعجب البعض من خيانة وغدر اختها حلا شيحة، التي تسبب دورها في غضب الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا متمنين الانتقام لـ"هشام". وبطريقة ساخرة نشرت هنادي مهنا فيديو من كواليس المسلسل على حسابها عبر "إنستجرام"، يجمعها بالفنانة حلا شيحة وهي ممسكة بها من الخلف وكأنها تنتقم منها بسبب ما فعلته في ابن شقيقتها بالمسلسل.

وعلقت "مهنا" على الفيديو قائلة: "خلاص يا جماعة الحوار عندي سيبوهالي". وفي وقت سابق كتب متابعون: "شابوه يسرا أحسن ممثلة طول عمرك، المشهد واقعي جدا بجد مش طبيعي"، وعن خيانة حلا شيحة "فرح" قال آخر: "يقتل القتيل ويمشي في جنازته". View this post on Instagram خلاص يا جماعه الحوار عندي سيبوهالي