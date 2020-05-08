وفاة نائب رئيس الإدارة الصحية بمنيا القمح في الشرقية بكورونا

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠١ م

كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وفاة الدكتور أحمد دراز، نائب رئيس الإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح؛ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المُستجد مساء اليوم الجمعة. وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الطبيب يُعد أول حالة وفاة في مستشفى العزل بمحافظة الشرقية، والموجود بمنطقة "شيبة" بمدينة الزقازيق. كان وكيل صحة الشرقية، قد أعلن مساء اليوم الجمعة، عن خروج 3 حالات أخرى من مستشفى العزل بقرية شيبة التابع لمركز الزقازيق.

وقدم الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفي، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمنا دورهم الوطني لشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني. وأشار أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية في