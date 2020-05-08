شفاء 15 حالة من كورونا بأبوقير.. واستقبال ممرضة بالمزمار البلدي

تحرير:محمد مجلي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ م

فيروس كورونا

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبي، لمستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إن نحو 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء وتم السماح بخروجهم بعد فحص حالتهم قبل خروجهم وظهور نتائج تحاليل العينتين الأولى والثانية من الفيروس قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى، حيث أثبتت العينة أن النتائج تحولت من إيجابية إلى سلبية وعادوا إلى منازلهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وأضاف أن إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وخرجوا بعد قضاء فترة العزل بلغ 205 حالة، موضحًا أن المدينة الشبابية بأبوقير تستقبل الحالات الأقل خطورة من مثيلاتها في مستشفيات العزل الصحي.في سياق متصل، استقبل المواطنين هناء عبدالستار الشوربجي، أحد أعضاء هيئة التمريض بالمدينة الشبابية بأبوقير بالطبل والزغاريد