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المفتى: إخراج زكاة الفطر نقودا أولى في العصر الحالي

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال، فمثلا في مجال الزراعة تكون نصف العشر أو العشر حسب طريقة الري، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن صاحب الزرع إذا لم يخرج الزكاة ستكون دينًا في رقبته، مؤكدًا أن النصوص لا تمنع من إخراج الزكاة فى صورة نقود، موضحًا أن العلماء استحسنوا أن تخرج زكاة الفطر نقودًا، ولذا لا حرج في إخراج زكاة الفطر نقودًا بل هو الأولى في عصرنا الحالي.
وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد. وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء
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شفاء 15 حالة من كورونا بأبوقير.. واستقبال ممرضة بالمزمار البلدي

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شعراوي: تذليل معوقات التنفيذ الخاصة بالأراضي اللازمة للمدافن

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف المالي للمرحلة الأولى لمنظومة النظافة، فيما يخص البنية الأساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الأولى، والبدء في إعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم 2021، بهدف نهو أعمال البنية الأساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الأراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات.
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تعيين وزيرة الصحة عضوا في صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوًا من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة.
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مستشار المفتي: مساعدة المحتاجين أولى من أداء العمرة

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن مساعدة المحتاجين أولى من أداء العمرة، إذ "المُواسَاة مقدَّمَةٌ على المناجاة"، وخير الطاعات ما كان فيه نفع للناس وقت الأزمات، وهي من أعظم القُرُبات، وأنَّ مِن أعظم الأسباب التي تكشف البلاءَ وتُزِيلُ الغُمَّة وتُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وتَرفع الدرجاتِ هي مساعدة أصحاب الحاجة ومَنِ انقطعت بهم سُبُلُ العَيْشِ، وأعظمُ الحسناتِ، ما كان سببًا لنَفعِ الناسِ وقتَ الأزمات.
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