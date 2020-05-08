المفتى: إخراج زكاة الفطر نقودا أولى في العصر الحالي
تحرير:خالد وربي
٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ م
مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال، فمثلا في مجال الزراعة تكون نصف العشر أو العشر حسب طريقة الري، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن صاحب الزرع إذا لم يخرج الزكاة ستكون دينًا في رقبته، مؤكدًا أن النصوص لا تمنع من إخراج الزكاة فى صورة نقود، موضحًا أن العلماء استحسنوا أن تخرج زكاة الفطر نقودًا، ولذا لا حرج في إخراج زكاة الفطر نقودًا بل هو الأولى في عصرنا الحالي.
وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء
وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرا أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم.