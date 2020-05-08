المفتى: إخراج زكاة الفطر نقودا أولى في العصر الحالي

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ م

مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال، فمثلا في مجال الزراعة تكون نصف العشر أو العشر حسب طريقة الري، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن صاحب الزرع إذا لم يخرج الزكاة ستكون دينًا في رقبته، مؤكدًا أن النصوص لا تمنع من إخراج الزكاة فى صورة نقود، موضحًا أن العلماء استحسنوا أن تخرج زكاة الفطر نقودًا، ولذا لا حرج في إخراج زكاة الفطر نقودًا بل هو الأولى في عصرنا الحالي.

وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد. وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء