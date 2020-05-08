الصحة العالمية: الخفافيش مصدر انتشار كورونا.. وينتقل بين القطط
تحرير:خالد وربي
٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ م
كورونا
أكد أحد كبار علماء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن مصدر مرض "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم هو الخفافيش، أنه من الممكن أن يتفشى بين القطط.
وفي بيان صحفية، قال بيتر بن إمبارك، الخبير المختص بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان في المنظمة، إن السلالة المستجدة من فيروس كورونا نشأت وانتشرت بين الخفافيش.
لكن لا يزال من غير الواضح ما هو الحيوان الذي نقلها إلى البشر، ويرجح بن إمبارك أن يكون الفيروس وصل إلى البشر من خلال تواصلهم مع الحيوانات المرتبطة بعملية التزود بالغذاء، وفقا لسبوتنيك.
وأظهرت دراسات حديثة، أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى قطط أخرى، وأن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات إصابة بعض الحيوانات بـ"كوفيد 19"، حسبما جاء في بيان اليوم.
في حين يجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب إصابة الحيوانات الأليفة من الاتصال الوثيق بالحالات البشرية المصابة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لفهم
وأظهرت دراسات حديثة، أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى قطط أخرى، وأن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات إصابة بعض الحيوانات بـ"كوفيد 19"، حسبما جاء في بيان اليوم.
في حين يجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب إصابة الحيوانات الأليفة من الاتصال الوثيق بالحالات البشرية المصابة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لفهم ما إذا كانت الحيوانات عمومًا والحيوانات الأليفة يمكن أن تنشر المرض، وفقًا للخبير.
وقال بن إمبارك، إنه من المهم معرفة الحيوانات التي يمكن أن تصاب بالعدوى لتجنب تشكل مستودع جديد للأمراض في أنواع أخرى.
وتخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة.