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الصحة العالمية: الخفافيش مصدر انتشار كورونا.. وينتقل بين القطط

تحرير:خالد وربي ٠٨ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ م
كورونا
كورونا
أكد أحد كبار علماء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن مصدر مرض "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم هو الخفافيش، أنه من الممكن أن يتفشى بين القطط. وفي بيان صحفية، قال بيتر بن إمبارك، الخبير المختص بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان في المنظمة، إن السلالة المستجدة من فيروس كورونا نشأت وانتشرت بين الخفافيش. لكن لا يزال من غير الواضح ما هو الحيوان الذي نقلها إلى البشر، ويرجح بن إمبارك أن يكون الفيروس وصل إلى البشر من خلال تواصلهم مع الحيوانات المرتبطة بعملية التزود بالغذاء، وفقا لسبوتنيك.
وأظهرت دراسات حديثة، أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى قطط أخرى، وأن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات إصابة بعض الحيوانات بـ"كوفيد 19"، حسبما جاء في بيان اليوم. في حين يجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب إصابة الحيوانات الأليفة من الاتصال الوثيق بالحالات البشرية المصابة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لفهم
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فيروس- كورونا (3)

حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا تتجاوز الـ30 ألفا

أصبحت إيطاليا اليوم الجمعة ثالث بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، تتجاوز فيه حصيلة ضحايا فيروس كورونا عتبة الـ30 ألف شخص، إذ أكدت السلطات الإيطالية تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 274 أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30201 حالة. وتراجع كذلك عدد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل طفيف إلى 1327 مقابل 1401 أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 217185 وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا عالميًا.. 270 ألف وفاة ونحو 4 ملايين إصابة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1,344,278. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 270,740.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

لدعم مصابي كورونا.. ترامب يعلن قبول بوتين المساعدة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي. وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الروسي، عن رغبته في تقديم المساعدة إذا لزم الأمر. ويشار إلى أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيها إمدادات ومعدات طبية، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
فيروس- كورونا (17)

الاشتباه في إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في إيران

قال مدير مستشفى أبو ذر في مدينة الأهواز الإيرانية، محمد رضا فتحي، إن المشفى يضم حاليا 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 45 يوما و16 عاما ويحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحاليل أثبتت إصابة أربعة منهم بالفيروس، بانتظار نتائج العينات المتبقية. وأعربت السلطات الصحية في مدينة الأهواز وإقليم خوزستان عموما عن قلقها العميق لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، وشددت على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع كورونا حتى إيجاد لقاح

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى التكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح، وكذا ضرورة تغيير أسلوب الحياة من أجل السماح للمجتمع بالعمل بالتزامن مع مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
قطه-كلب

دراسة صينية: 15% من قطط ووهان مصابة بفيروس كورونا

مع بداية شهر أبريل أعلن أطباء بيطريون صينيون، اكتشافهم أن 15% من القطط المشردة وفى المأوى بمدينة ووهان -أول بؤرة وباء فى العالم-، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، اختبر البيطريون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشى الفيروس فى المدينة، و39 قطة قبل تفشى المرض.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
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