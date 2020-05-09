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أمريكا تسجل 1635 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت جامعة جونز "هوبكنز" عن رصد 1635 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 78 ألفا و616 حالة. وأمس الجمعة، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، في وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس، قائلا: "ربما يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".
من جهة أخرى، أصيب مساعد لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بالفيروس، ليصبح ثانى شخص في البيت الأبيض تثبت إصابته بالفيروس هذا الأسبوع. وكان مسؤولو البيت الأبيض، قد أكدوا أن عضوا من أفراد الجيش الذين يخدمون كحرس لترامب ثبتت إصابته بالفيروس. وتعد إصابة الحارس أول واقعة معروفة لشخص قريب من الرئيس يصاب بكورونا
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مايك-بومبيو

بومبيو يزور إسرائيل بعد استئناف الرحلات الخارجية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كورونا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، في بيان له، اليوم السبت، إن بومبيو سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث، مضيفة: "إن التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب". وخلال زيارته سيلتقي بومبيو المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي: فيروس كورونا سيختفي دون لقاح

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، قائلا: «إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وصرح ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.
حفتر

واشنطن تتهم موسكو بالتواطؤ مع الأسد في دعم حفتر

شنت واشنطن حملة إعلامية ودبلوماسية جديدة ضد موسكو ودمشق، متهمة إياهما بالتعاون في نقل مسلحين وعتاد إلى ليبيا لدعم قوات المشير خليفة حفتر في صراعه مع حكومة الوفاق الوطني، بحسب روسيا اليوم. وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس الخميس: "نعرف بالتأكيد يعمل الروس مع (الرئيس السوري بشار) الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من السوريين، إلى ليبيا إضافة إلى العتاد"، دون أن يذكر أي تفاصيل أو يقدم أي دليل على صحة هذه المزاعم.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 75 ألف حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 75 ألف شخص، اليوم الخميس، بينما نحى البيت الأبيض جانبا دليلا إرشاديا أعده مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات على العودة للحياة الطبيعية تدريجيا. ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، مركز الوباء العالمي، 2000 شخص يوميا في المتوسط منذ منتصف أبريل على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس. وتزيد حصيلة الوفيات عن أي حصيلة بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 1967، كما تفوق عدد الوفيات خلال السنوات العشر الأولى من مرض الإيدز من 1981 وحتى 1991.
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فيروس كورونا

روسيا تعلن تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 11 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاى نيوز".
كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
كورونا

تسجيل ثالث حالة وفاة في فلسطين بوباء «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي بمدينة رام الله، إن الحالة لمسنة تبلغ من العمر 78 عاما، من سكان بلدة "العيسوية"، وكانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 318 حالة تتوزع بواقع 313 في الضفة الغربية وقطاع غزة و5 في القدس.
كورونا والحجر الصحي (9)

وفاة 7 آلاف شخص بسبب «كورونا» في دور رعاية بأمريكا

توفي 7 آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ انتشر الفيروس في أكثر من 4 آلاف و100 دور رعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى، وذلك طبقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز". وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 700 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 37 ألف حالة، طبقا لأحدث أرقام صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، أمس الجمعة.
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