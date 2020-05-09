أمريكا تسجل 1635 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت جامعة جونز "هوبكنز" عن رصد 1635 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 78 ألفا و616 حالة. وأمس الجمعة، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، في وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس، قائلا: "ربما يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".

من جهة أخرى، أصيب مساعد لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بالفيروس، ليصبح ثانى شخص في البيت الأبيض تثبت إصابته بالفيروس هذا الأسبوع. وكان مسؤولو البيت الأبيض، قد أكدوا أن عضوا من أفراد الجيش الذين يخدمون كحرس لترامب ثبتت إصابته بالفيروس. وتعد إصابة الحارس أول واقعة معروفة لشخص قريب من الرئيس يصاب بكورونا