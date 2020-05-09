تطبيق «القتل الرحيم» على سادس قط يصاب بفيروس كورونا

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

قط - صورة أرشيفية

اضطر أطباء إلى تطبيق "القتل الرحيم" على قط مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إسبانيا، بعد أن توفي صاحبه جراء الإصابة بالفيروس، وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، أنه يعتقد أن القط أصيب بعدوى الفيروس عن طريق عائلته في كتالونيا، وهذا أول قط مصاب بفيروس كورونا في إسبانيا، والسادس على مستوى العالم، وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مالك القط توفي، نتيجة إصابته بالفيروس، وبعدما لاحظت العائلة الإسبانية، أن الهر البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من صعوبة فى التنفس، نقلته إلى مستشفى بيطري.

واكتشف فريق المستشفى أن القط يعاني قصورا في القلب وارتفاعا في درجة الحرارة وصل إلى 38 درجة مئوية، كما انخفضت مستويات الصفائح الدموية لديه، ما يعنى أن دمه لم يكن قادرا على التجلط بشكل صحيح. وبعدما تبين أن تعافيه غير مرجح، نفذ فيه ما يعرف بـ"القتل الرحيم"، واشتبه أحد الأطباء البيطريين هناك بأن القط ربما