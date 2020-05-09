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تطبيق «القتل الرحيم» على سادس قط يصاب بفيروس كورونا

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
قط - صورة أرشيفية
قط - صورة أرشيفية
اضطر أطباء إلى تطبيق "القتل الرحيم" على قط مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إسبانيا، بعد أن توفي صاحبه جراء الإصابة بالفيروس، وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، أنه يعتقد أن القط أصيب بعدوى الفيروس عن طريق عائلته في كتالونيا، وهذا أول قط مصاب بفيروس كورونا في إسبانيا، والسادس على مستوى العالم، وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مالك القط توفي، نتيجة إصابته بالفيروس، وبعدما لاحظت العائلة الإسبانية، أن الهر البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من صعوبة فى التنفس، نقلته إلى مستشفى بيطري.
واكتشف فريق المستشفى أن القط يعاني قصورا في القلب وارتفاعا في درجة الحرارة وصل إلى 38 درجة مئوية، كما انخفضت مستويات الصفائح الدموية لديه، ما يعنى أن دمه لم يكن قادرا على التجلط بشكل صحيح. وبعدما تبين أن تعافيه غير مرجح، نفذ فيه ما يعرف بـ"القتل الرحيم"، واشتبه أحد الأطباء البيطريين هناك بأن القط ربما
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كورونا

عدد إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين حالة

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم السبت، حاجز 4 ملايين مصاب، فيما وصل عدد الوفيات إلى 276 ألفا و880 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و402 ألف و323 حالة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا، إذ سجلت مليون و322 ألفا و223 حالة إصابة، توفي منهم 78 ألفا و622 شخصا، فيما تماثل للشفاء 223 ألفا و749 شخصا، فيما سجلت إسبانيا -الأولى أوروبيا- 262 ألفا و783 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 26 ألفا و478 شخصا، فيما تماثل للشفاء 173 ألفا و157 شخصا.
كورونا

اليابان: اعتماد أداة اختبار سريعة لفيروس «كورونا»

كشفت مصادر حكومية يابانية مطلعة، اليوم السبت، عن اعتماد أداة اختبار بوسعها رصد الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 15 إلى 30 دقيقة، يم الأربعاء المقبل، في وقت تسعى فيه الدولة الآسيوية إلى تحسين أنظمة اختبارها للفيروس للمستجد، قائلة إن الحكومة ستقوم بتحمل تكلفة هذه الأدوات ضمن نظام التأمين العام الياباني، وذلك نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية. وذكرت شركة "فوجيريبيو إنكوربوريشن" المنتجة لهذه الأداة أنه بوسعها توفير 200 ألف أداة اختبار أسبوعيا وستتوسع في إنتاجها إذا كان هناك طلب إضافي.
كوريا - كورونا

عدم تسجيل إصابات كورونا في مقاطعة «هوبي» منذ 35 يوما

أكدت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي، وذلك حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس في العالم أواخر شهر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة، ورصدت هوبي 4 ألاف و512 حالة وفاة و68 ألفا و128 إصابة بالفيروس، منها 3 آلاف و869 وفاة و50 ألفا و333 إصابة في مركز المقاطعة مدينة ووهان.
مطار-معيتيقة-الدولي

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس

تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لليوم السبت، لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التونسية، إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية، موضحة أنها اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي.
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فيروس- كورونا (8)

انخفاض عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 301 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 301 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في انخفاض ملحوظ عن الحصيلة التي سجلتها في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 32 ألفا و822 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 210 آلاف و773 حالة، من جانبه أعلن المعهد الإسباني للإحصاء، اليوم، أن معدل البطالة، المرتفع أصلا في إسبانيا، سجل زيادة ليصل إلى نسبة 14.4% من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز".
كورونا والحجر الصحي (11)

فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من العزل

تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين شخص، وفي أوروبا، ينتظر الفرنسيون، اليوم، إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب، بشأن المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق، وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معا إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
كورونا والحجر الصحي (5)

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية بوباء «كورونا»

سجلت إسبانيا، اليوم الأحد، أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ أكثر من شهر، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف واحد من أكثر إجراءات الاغلاق صرامة في العالم، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة الإسبانية، القول إنه تم تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى الحصيلة الأقل من 400 حالة التي يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي، وكانت حصيلة الوفيات قد بلغت ذروتها يوم 2 أبريل الجاري وبلغت 950 حالة وفاة.
قطة كارل لاغرفيلد (2)

أمريكا تسجل أول إصابة لحيوان أليف بفيروس «كورونا»

رغم تأكيد السلطات الصحية الأمريكية، أنه لا توجد أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الحيوانات الأليفة إلى البشر، إلا أن تقارير من مختلف أنحاء العالم أشارت إلى تسجيل إصابات للحيوانات بالفيروس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، وأصبحت قطتان في نيويورك أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن القطتين، وهما من منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك، أصيبتا باعتلال معتدل في الجهاز التنفسي ومن المتوقع شفاؤهما تمامًا.
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