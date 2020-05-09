رياضة

هاني رمزي يحلم بقيادة منتخب مصر والأهلي

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص
هاني رمزي - صورة أرشيفية
هاني رمزي - صورة أرشيفية
صرح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا زال يحلم بقيادة الفراعنة مستقبلا، وأنه تعرض لموقف صعب بعد فشل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: أرفض حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على معاملة خاصة في منتخب مصر، وأنا متفهم حاجة صلاح كنجم عالمي لحراسة خاصة، لكن يجب ألا يتم التمييز بينه وبين زملائه، دربت صلاح وتأهلنا لأولمبياد لندن 2012، ولم أتوقع أن يصل لهذا المستوى من النجومية، وأن يكون من أفضل 3 لاعبين في العالم خلال سنوات قليلة".
وتابع رمزي: "توقعت تطور أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، ووصوله لفرق أكبر في قارة أوروبا". وأكد أن أحمد فتحي كان عليه البقاء مع الأهلي، خاصة أن العرض المالي كان جيدا، واللاعب يشارك باستمرار مع المدرب فايلر، موضحا "تعرضت لنفس الموقف مع نهاية عقدي مع كايزر سلاوترن، وتلقيت عرضا من جنوى، لكني فضلت البقاء مع
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أشرف بن شرقي

تدخلات من مرتضى منصور لمنع حلقة بن شرقي مع رامز جلال

أشارت تقارير مغربية إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يحاول إلغاء إذاعة حلقة أشرف بن شرقي في برنامج رامز مجنون رسمي. برنامج رامز مجنون رسمي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي، وظهر به طارق حامد لاعب الزمالك، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وعلي معلول، لاعبو الأهلي. ووفقًا لموقع "le360" فإن رئيس الزمالك يحاول التواصل مع مسؤولي القناة، وكذلك الممثل رامز جلال، من أجل عدم بث حلقة المغربي أشرف بن شرقي.
ليفربول - أتليتكو مدريد

لاعب أتليتكو مدريد مصاب بفيروس كورونا

أصيب رينان لودي الظهير الأيسر البرازيلي لـ أتليتكو مدريد الإسباني بـ فيروس كورونا وفقا لتأكيدات "جلوبوسبورتي" البرازيلية و"آس" الإسبانية. ووفقا لمصادر قريبة من اللاعب فقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس في مارس الماضي وأبلغ النادي الذي تابع حالاته في الأسابيع الأخيرة.? وأجرى له النادي الإسباني فحوصات ولم تظهر أي أعراض عليه، لكنها جاءت إيجابية يوم الجمعة وسيُعزل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام قبل إجراء فحص أخر. ويعتقد لودي أن إصابته في مارس الماضي كانت مجرد أنفلونزا عادية، لكنه بدأ معاناة في التنفس ونقص الأكجسين.?
الفيفا‎

رسميا.. فيفا يقرر زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 لاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقته على زيادة التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة بدلًا من ثلاثة، موضحا في بيان رسمي أن الموافقة جاءت من (IFAB) الهيئة المختصة بتعديل لوائح كرة القدم، بناء على اقتراح الاتحاد الدولي، لحماية اللاعبين عقب استئناف البطولات بعد أزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه سيسمح لكل فريق بإجراء التبديلات الخمسة خلال 3 لحظات فقط من المباراة، لتجنب إهدار الوقت، كما يمكن إجراء تغيير بين الشوطين.
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أسامة-نبيه‎

أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".
محمد صلاح (2)

زبير بية: محمد صلاح تفوق على رياض محرز

قال زبير بية نجم الكرة التونسية السابق، إن الدولي التونسي علي معلول، يعد من أبرز الصفقات في تاريخ النادي الأهلي، وصنع شعبية جارفة بإخلاصه في الملعب. وأوضح زبير، في تصريحات تليفزيونية، أن فرجاني ساسي انضم للزمالك في فترة يحتاج خلالها الفريق الأبيض للاعب يملك شخصية، وبالتالي أضاف ساسي تلك الشخصية للأبيض. ولم يقلل النجم التونسي من قيمة الترجي التونسي رغم خسارته السوبر الإفريقي ووداع دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك، مؤكدا أن الترجي يمر بمرحلة إحلال وتجديد.
هانى-رمزى

رمزي: إدارة الأهلي رفضت عودتي وأخطأت في حق أجيري

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق أن يرتدي شارة قيادة الفراعنة، عن مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، جاء في تصريحات عبر "أون سبورت"، قائلا:"أرى أن طارق حامد يمتلك شخصية قوية وأفضل من محمد صلاح، في جزئية لم شمل اللاعبين والشد من أزرهم واذا ارتدى قميص المنتخب سيكون قائدا ناجح". وواصل رمزي تصريحاته، قائلا:"أشعر بالندم بسبب توقيت تصريحاتي ضد أجيري، بعد الخروج من كأس الأمم، حيث خانني التوفيق في التوقيت فقط، وهو ما جعل البعض يرى انني أبحث عن القفز من المركب بعد الخسارة".
ضياء السيد (1)

ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
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