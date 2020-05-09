هاني رمزي يحلم بقيادة منتخب مصر والأهلي

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

هاني رمزي - صورة أرشيفية

صرح هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في حواره مع قناة "أون تايم سبورتس"، بأنه لا زال يحلم بقيادة الفراعنة مستقبلا، وأنه تعرض لموقف صعب بعد فشل الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلا: أرفض حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على معاملة خاصة في منتخب مصر، وأنا متفهم حاجة صلاح كنجم عالمي لحراسة خاصة، لكن يجب ألا يتم التمييز بينه وبين زملائه، دربت صلاح وتأهلنا لأولمبياد لندن 2012، ولم أتوقع أن يصل لهذا المستوى من النجومية، وأن يكون من أفضل 3 لاعبين في العالم خلال سنوات قليلة".

وتابع رمزي: "توقعت تطور أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، ووصوله لفرق أكبر في قارة أوروبا". وأكد أن أحمد فتحي كان عليه البقاء مع الأهلي، خاصة أن العرض المالي كان جيدا، واللاعب يشارك باستمرار مع المدرب فايلر، موضحا "تعرضت لنفس الموقف مع نهاية عقدي مع كايزر سلاوترن، وتلقيت عرضا من جنوى، لكني فضلت البقاء مع