سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
مطار معيتيقة - صورة أرشيفية
مطار معيتيقة - صورة أرشيفية
تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لليوم السبت، لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التونسية، إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية، موضحة أنها اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي.
ولم يذكر بيان تونس، التي لا تسمح لأي قوات أجنبية باستخدام أراضيها في التدخل في الصراع الليبي، تفاصيل إضافية، لكن يرجح أن يتسلم هذه المساعدات ممثلو حكومة الوفاق الوطني التي تلقى دعما عسكريا من تركيا، فيما قال مسؤول تونسي إن تركيا تفادت الهبوط في ليبيا لأن مطاراتها غير آمنة. وذكرت سفارتا تركيا وإيطاليا
اقرأ المزيد
كورونا

عدد إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين حالة

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم السبت، حاجز 4 ملايين مصاب، فيما وصل عدد الوفيات إلى 276 ألفا و880 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و402 ألف و323 حالة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا، إذ سجلت مليون و322 ألفا و223 حالة إصابة، توفي منهم 78 ألفا و622 شخصا، فيما تماثل للشفاء 223 ألفا و749 شخصا، فيما سجلت إسبانيا -الأولى أوروبيا- 262 ألفا و783 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 26 ألفا و478 شخصا، فيما تماثل للشفاء 173 ألفا و157 شخصا.
كورونا

اليابان: اعتماد أداة اختبار سريعة لفيروس «كورونا»

كشفت مصادر حكومية يابانية مطلعة، اليوم السبت، عن اعتماد أداة اختبار بوسعها رصد الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 15 إلى 30 دقيقة، يم الأربعاء المقبل، في وقت تسعى فيه الدولة الآسيوية إلى تحسين أنظمة اختبارها للفيروس للمستجد، قائلة إن الحكومة ستقوم بتحمل تكلفة هذه الأدوات ضمن نظام التأمين العام الياباني، وذلك نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية. وذكرت شركة "فوجيريبيو إنكوربوريشن" المنتجة لهذه الأداة أنه بوسعها توفير 200 ألف أداة اختبار أسبوعيا وستتوسع في إنتاجها إذا كان هناك طلب إضافي.
كوريا - كورونا

عدم تسجيل إصابات كورونا في مقاطعة «هوبي» منذ 35 يوما

أكدت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي، وذلك حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس في العالم أواخر شهر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة، ورصدت هوبي 4 ألاف و512 حالة وفاة و68 ألفا و128 إصابة بالفيروس، منها 3 آلاف و869 وفاة و50 ألفا و333 إصابة في مركز المقاطعة مدينة ووهان.
الكلاب-تعذيب-والقطط (1)

تطبيق «القتل الرحيم» على سادس قط يصاب بفيروس كورونا

اضطر أطباء إلى تطبيق "القتل الرحيم" على قط مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إسبانيا، بعد أن توفي صاحبه جراء الإصابة بالفيروس، وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، أنه يعتقد أن القط أصيب بعدوى الفيروس عن طريق عائلته في كتالونيا، وهذا أول قط مصاب بفيروس كورونا في إسبانيا، والسادس على مستوى العالم، وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مالك القط توفي، نتيجة إصابته بالفيروس، وبعدما لاحظت العائلة الإسبانية، أن الهر البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من صعوبة فى التنفس، نقلته إلى مستشفى بيطري.
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

اسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف، في بيان له، اليوم الأربعاء، مواقع عسكرية لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، قائلا: "إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وردا على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية 3 مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة"، وفي غزة أكد مصدر أن 3 مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.
صاروخ - أرشيفية

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا، وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من اليوم، وعثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر". وفي مارس الماضي قال الجيش العراقي، في بيان له، إن معسكر التاجي شمالي بغداد استهدف بصواريخ كاتيوشا، لكن لم ترد أى تقارير عن سقوط مصابين.
منظومة-إس 300 -

العراق يتجه لشراء منظومة «إس 300 وإس400» من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، اليوم الثلاثاء ، بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب محمد رضا آلحيدر، قوله إن: "العراق يتجه لشراء منظومة إس 300 و إس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه إلى شراء هذه المنظومة الروسية".
حفتر

حفتر يعلن قبوله بهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان. وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، في بيان في بنغازي إن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وهذه الهدنة أعلنت استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال، لكنه حذر من أن الرد سيكون فوريا وقاسيا على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]