مقتل اثنين من إرهابيي «داعش» في عملية أمنية بديالى

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

قوات عراقية - صورة أرشيفية

قتلت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اثنين من قناصى تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى وسط البلاد، وقال مصدر أمني إن قوة أمنية تمكنت من قتل اثنين من قناصي تنظيم داعش في عملية أمنية نفذت بين ناحيتي "قره تبه والعظيم" شمال بعقوبة. وتنفذ قوات الأمن العراقية عمليات استباقية للقضاء على عناصر داعش في المناطق الساخنة في محافظة ديالي. وفي سياق متصل، نفذت قوات اللواء 30 التابع لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي عملية أمنية في ناحية النمرود لتفتيش المناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة.

وانطلقت، أول من أمس الخميس، عملية أمنية مشتركة لتعقب خلايا داعش فى مناطق شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي. وقال مصدر أمني، في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن عملية أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت من محورين لملاحقة فلول داعش الارهابى فى مناطق شرق بعقوبة. وأضاف المصدر