تشغيل مستشفى كفر شكر في يوليو: تخدم 200 ألف نسمة

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة القليوبية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها حاليا على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع وفي مقدمتها مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفي مستهل الزيارة، التي رافقه خلالها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قام مدبولي بجولة