تشغيل مستشفى كفر شكر في يوليو: تخدم 200 ألف نسمة
٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ ص
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة القليوبية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها حاليا على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع وفي مقدمتها مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وفي مستهل الزيارة، التي رافقه خلالها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قام مدبولي بجولة
وفي مستهل الزيارة، التي رافقه خلالها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قام مدبولي بجولة في مستشفى كفر شكر المركزي، وتفقد أعمال التطوير الجارية بها، ووصلت نسبة تنفيذها الآن إلى 98%، بتكلفة تقديرية تصل إلى 212.8 مليون جنيه، والمقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.
واستمع إلى شرح حول المستشفى والخدمات العلاجية التي تقدمها في مختلف التخصصات، والتي تشمل الباطنة، الأطفال، الجراحة (عامة، عظام، عيون، مسالك، أسنان، أوعية دموية، مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات: النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، جراحة المسالك، ا?مراض الجلدية، الأنف وا?ذن، الأطفال المبتسرين، الرعاية المركزة، العلاج الطبيعي، وذلك من خلال ما يتوافر بالمستشفى من أسرة يصل عددها إلى 106 أسرة، بالإضافة الى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلى مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.
كما تمت الإشارة خلال الشرح إلى أن مستشفى كفر شكر تعتبر مستشفى مركزيا متعددة التخصصات تقدم خدمة طبية متقدمة لنحو 200 ألف نسمة، ومقامة على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف متر مربع من إجمالي المساحة الكلية.
وفي ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى، والتزام كافة العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال في أقرب وقت، ودخول المستشفى بعد التطوير للخدمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهالي المنطقة.