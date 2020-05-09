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الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف القيود

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
مسجد - صورة أرشيفية
مسجد - صورة أرشيفية
توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة، وأقيمت أمس، صلاة الجمعة في جامع الملك فيصل، بعد قرابة شهرين من تعليق صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا.
وقال موقع «صحراء ميديا» الموريتاني، إن صلاة الجمعة شهدت زحاما بين المصلين فضلا عن عدم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي التي دعت لها السلطات، الأربعاء، عندما قررت السماح بإقامة صلاة الجمعة، كما غابت الكمامات مع أن أغلب المصلين كانوا يرتدون اللثام التقليدي، ولكنهم خلال الاستماع للخطبة وفي
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السودان - كورونا

السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم

مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام إضافية، اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي 8 ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).
المدينة المنورة

السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية عن 5 أحياء

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة، جزء من الإسكان) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
علم الاردن

تطبيق في الأردن للإبلاغ عن المشتبه بإصابتهم بكورونا

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "جوجل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام، ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.
الجيش-اليمني

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السيطرة على مواقع وصفها بـ"الهامة" خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن، ووفقا لوكالة أنباء "سوتنيك" الروسية، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية شمال البيضاء، ونفذت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة"، مؤكدا: "الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
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عمران-خان

باكستان تعتزم رفع قيود «كورونا» رغم زيادة الإصابات

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات، وقال رئيس الوزراء عمران خان، إن القيود سوف ترفع بداية من يوم السبت المقبل، مضيفا أن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40% منها في فقر، فيما قال وزير التخطيط أسد عمر، إنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة، لكن سوف تظل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات والسفر جوا، مغلقة.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (3)

روحاني: ستتم إعادة فتح أبواب مساجد في إيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الاثنين إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة في المناطق المصنفة "بيضاء"، أي قليلة المخاطر من حيث الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: "هناك الآن 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر، وسيتم اعتبارًا من يوم غد إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة فيها". وأشاد روحاني بالمواطنين "لالتزامهم بنسبة 83% بالبروتوكولات الصحية".
ميخائيل ميشوستين

روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
روحانى

روحاني: سنفتح المساجد في المناطق الأقل خطورة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيتم تقسيم البلاد لمناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة" -إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك- مضيفا: "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن لدواء أو لقاح حاسم وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
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