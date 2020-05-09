الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف القيود

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص

مسجد - صورة أرشيفية

توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة، وأقيمت أمس، صلاة الجمعة في جامع الملك فيصل، بعد قرابة شهرين من تعليق صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا.

وقال موقع «صحراء ميديا» الموريتاني، إن صلاة الجمعة شهدت زحاما بين المصلين فضلا عن عدم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي التي دعت لها السلطات، الأربعاء، عندما قررت السماح بإقامة صلاة الجمعة، كما غابت الكمامات مع أن أغلب المصلين كانوا يرتدون اللثام التقليدي، ولكنهم خلال الاستماع للخطبة وفي