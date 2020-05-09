الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف القيود
٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
مسجد - صورة أرشيفية
توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة، وأقيمت أمس، صلاة الجمعة في جامع الملك فيصل، بعد قرابة شهرين من تعليق صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا.
وقال
موقع «صحراء ميديا» الموريتاني، إن صلاة الجمعة شهدت زحاما بين المصلين فضلا
عن عدم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي التي دعت لها السلطات، الأربعاء، عندما قررت السماح بإقامة صلاة الجمعة، كما غابت الكمامات مع أن أغلب
المصلين كانوا يرتدون اللثام التقليدي، ولكنهم خلال الاستماع للخطبة وفي
وقال
موقع «صحراء ميديا» الموريتاني، إن صلاة الجمعة شهدت زحاما بين المصلين فضلا
عن عدم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي التي دعت لها السلطات، الأربعاء، عندما قررت السماح بإقامة صلاة الجمعة، كما غابت الكمامات مع أن أغلب
المصلين كانوا يرتدون اللثام التقليدي، ولكنهم خلال الاستماع للخطبة وفي أثناء الصلاة
نزعوه عن وجوههم.
وفي إطار تخفيف تدابير الحجر، قلصت السلطات ساعات حظر التجول الليلي المفروض في عموم البلاد، ليبدأ من الساعة الحادية عشر مساءً بدلا من الساعة التاسعة مساءً، ولا
تزال الحدود البرية لموريتانيا مغلقة وكذلك مطارات البلاد ومدارسها.
وحتى
اليوم، أعلنت موريتانيا إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا، توفي أحدهم وشفي 6 آخرون ولا يزال المصاب الثامن يتلقى العلاج.