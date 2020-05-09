الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

الجيش اليمني - صورة أرشيفية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السيطرة على مواقع وصفها بـ"الهامة" خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن، ووفقا لوكالة أنباء "سوتنيك" الروسية، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية شمال البيضاء، ونفذت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة"، مؤكدا: "الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأشاد الحبيشي، بـ"البطولات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة البيضاء". في سياق آخر، اتهم الحوثيون، التحالف العربي، بشن 41 غارة جوية على محافظتي الجوف ومأرب شمال اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها