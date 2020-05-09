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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
الجيش اليمني - صورة أرشيفية
الجيش اليمني - صورة أرشيفية
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السيطرة على مواقع وصفها بـ"الهامة" خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن، ووفقا لوكالة أنباء "سوتنيك" الروسية، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية شمال البيضاء، ونفذت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة"، مؤكدا: "الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
وأشاد الحبيشي، بـ"البطولات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة البيضاء". في سياق آخر، اتهم الحوثيون، التحالف العربي، بشن 41 غارة جوية على محافظتي الجوف ومأرب شمال اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها
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السودان - كورونا

السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم

مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام إضافية، اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي 8 ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).
المدينة المنورة

السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية عن 5 أحياء

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة، جزء من الإسكان) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
علم الاردن

تطبيق في الأردن للإبلاغ عن المشتبه بإصابتهم بكورونا

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "جوجل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام، ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.
مسجد-الدمرداش (3)

الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف القيود

توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة، وأقيمت أمس، صلاة الجمعة في جامع الملك فيصل، بعد قرابة شهرين من تعليق صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا.
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تدابير أمنية في اليمن

مستشار رئيس اليمن بعد كورونا: الوضع الصحي لعدن كارثي

أعرب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالي، عن استياءه من الحالة الصحية الكارثية مع تردى الأوضاع الاجتماعية التي وصلت لها عدن خاصة مع ظهور حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد مما يؤذن بوقوع كارثة. وكتب بن دغر، على حسابه بـ"تويتر": "هناك أمر جوهري لابد من الصدق والصراحة فيه، المناورة فيه لا تجوز، إما وتصديتم للوضع الاجتماعي الصحي الكارثي في عدن، بحكم سلطتكم عليها، ونفوذكم الذي طرد نفوذ الشرعية، أو أفسحتم المجال والطريق للشرعية، لتؤدي دورها، لإنقاذ المدينة والناس. فلحياة الناس أسبقية على ما عداها من مصالح مهما عظمت".
كورونا والحجر الصحي (15)

تسجيل أول إصابة بكورونا في محافظة تعز باليمن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، مؤكدة في بيان، أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض، وقالت وسائل إعلام يمنية، إن المصاب مواطن في العقد الرابع من العمر.
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مارتن جريفيث: تحول الأحداث الأخير باليمن مخيب للآمال

أعرب مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اليوم الإثنين، في بيان عن القلق بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبي التنصل من اتفاق الرياض، إذ أن تحول الأحداث الأخير مخيب للآمال خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كورونا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إذ أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
تدابير أمنية في اليمن

المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن الحكم الذاتي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأنها سيكون لها «تبعات كارثية» لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر، وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في الرياض لإنهاء الصراع على السلطة، كان من المفترض أن ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي ومناطق أخرى بجنوب اليمن إلى حكومة وطنية جديدة، ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
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