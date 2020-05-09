الغربية: توريد 65 ألف طن قمح للصوامع

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

قمح

أعلن علي عبد الجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، عن توريد 64 ألفا و852 طنا و924 كيلوجرام قمح من محصول الموسم الجديد، حتي اليوم السبت، تحت إشراف اللجنة العليا، موضحا أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن، بلغت 84 ألفا و 150 فدانا، مناشدا المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

يذكر أن وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، أكد، في وقت سابق، أن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 أبريل الماضي. وأضاف عباس أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، وأن