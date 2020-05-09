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الغربية: توريد 65 ألف طن قمح للصوامع

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
قمح
قمح
أعلن علي عبد الجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، عن توريد 64 ألفا و852 طنا و924 كيلوجرام قمح من محصول الموسم الجديد، حتي اليوم السبت، تحت إشراف اللجنة العليا، موضحا أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن، بلغت 84 ألفا و 150 فدانا، مناشدا المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
يذكر أن وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، أكد، في وقت سابق، أن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 أبريل الماضي. وأضاف عباس أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، وأن
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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اللواء محمود شعراوى

شعراوي: تنفيذ 45% من المرحلة الأولى لمنظومة النظافة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم الجمعة، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة بلغت أكثر من 45%، لافتًا إلى أن ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية، جاء ذلك خلال لقائه، مع وزيري البيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
قمح (2)

الغربية: توريد 52 ألفا و581 طن قمح للصوامع

أعلن علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، اليوم الخميس، أنه تم توريد 52 ألفا و581 طنا و251 كيلوجرام قمح حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 1863 طنا و479 كيلوجراما لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1635 طنا و449 كيلوجراما، والبنك 2733 طنا و 646 كيلوجراما، موضحا أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن، بلغت 84 ألفا و150 فدانا، مناشدا المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
اسواق (1)

محافظ الغربية: توفير أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير قطع أراضٍ لنقل الأسواق العشوائية بها، وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين، مشددًا على ضروة دراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، في إطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات.
اسعاف (1)

عزل عزبة ومربع سكني بالغربية بعد ظهور إصابات بكورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، اليوم الثلاثاء، عزل عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة بالسنطة، ومربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية لأول طنطا، 14 يومًا، اعتبارا من اليوم، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
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