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ظافر العابدين يتألق في «The Eddy» على «نتفليكس»

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص
ظافر العابدين - صورة أرشيفية
ظافر العابدين - صورة أرشيفية
أطلقت شبكة "نتفليكس"، أمس الجمعة، أولى حلقات المسلسل الأمريكي الفرنسي "The Eddy"، والذي يشارك في بطولته الممثل التونسي ظافر العابدين، ومجموعة من النجوم البارزين، وليست هذه هي المرة الأولى لظافر التي يشارك فيها في عمل أجنبي، إذ سبق وشارك في أفلام Sex and the City 2 ، Kingdom of Dust، Centurion، ومسلسلا Bombshell ، Spooks، Coming Up، Engrenage.

وتدور أحداث المسلسل حول مالك ملهى ليلي، يحاول التعامل مع الفوضى، الناتجة عن عالم الموسيقى في باريس.

ويشارك في بطولة المسلسل جوانا كوليج، ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر، طاهر رحيم، وهو من إخراج داميان شازيل، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم La La Land.

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طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

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«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
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