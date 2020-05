ظافر العابدين يتألق في «The Eddy» على «نتفليكس»

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص

ظافر العابدين - صورة أرشيفية

أطلقت شبكة "نتفليكس"، أمس الجمعة، أولى حلقات المسلسل الأمريكي الفرنسي "The Eddy"، والذي يشارك في بطولته الممثل التونسي ظافر العابدين، ومجموعة من النجوم البارزين، وليست هذه هي المرة الأولى لظافر التي يشارك فيها في عمل أجنبي، إذ سبق وشارك في أفلام Sex and the City 2 ، Kingdom of Dust، Centurion، ومسلسلا Bombshell ، Spooks، Coming Up، Engrenage.