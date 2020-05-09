ظافر العابدين يتألق في «The Eddy» على «نتفليكس»

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٩ ص

أطلقت شبكة "نتفليكس"، أمس الجمعة، أولى حلقات المسلسل الأمريكي الفرنسي "The Eddy"، والذي يشارك في بطولته الممثل التونسي ظافر العابدين، ومجموعة من النجوم البارزين، وليست هذه هي المرة الأولى لظافر التي يشارك فيها في عمل أجنبي، إذ سبق وشارك في أفلام Sex and the City 2 ، Kingdom of Dust، Centurion، ومسلسلا Bombshell ، Spooks، Coming Up، Engrenage.

وتدور أحداث المسلسل حول مالك ملهى ليلي، يحاول التعامل مع الفوضى، الناتجة عن عالم الموسيقى في باريس.

ويشارك في بطولة المسلسل جوانا كوليج، ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر، طاهر رحيم، وهو من إخراج داميان شازيل، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم La La Land.