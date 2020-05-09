دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

التراويح - صورة أرشيفية

قالت دار الإفتاء، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.

وإليكم دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ". يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أكدت أنها لم تصدر أي قرار على