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دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
التراويح - صورة أرشيفية
التراويح - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
وإليكم دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ". يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أكدت أنها لم تصدر أي قرار على
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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صلاة-التراويح (2)

دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم

قالت دار الإفتاء، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجة في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
صلاة-التراويح (1)

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم

قالت دار الإفتاء، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجة في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

إمام و2 مصلين وبث مباشر.. صلاة القيام يوميا بمسجد عمرو بن العاص

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا (إذاعة القرآن الكريم) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًّا يوميًّا من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، على أن تختار إذاعة القرآن الكريم يوميًّا أحد القراء المعتمدين إذاعيًّا لصلاة التراويح بالمسجد.
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استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال رمضان

أعلنت السلطات السعودية استمرار تعليق أداء الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أفادت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في «تويتر»، مساء اليوم الإثنين، بأن السلطات السعودية قررت وفقا للإجراءات الاحترازية بتعليق الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفقا لروسيا اليوم.
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