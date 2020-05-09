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تركيب كابينة تعقيم ذاتي في جامعة طنطا بسبب «كورونا»

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عن تركيب كابينة تعقيم ذاتي بمقر الإدارة العامة بجامعة طنطا، وهي مزودة بكاميرا لتسجيل دخول الزائرين لمدة 15 يوما وتم ربطها بنظام آمن للمكان، وذلك في ضوء تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، وضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا إلى أن فريق من كلية الهندسة بجامعة طنطا نفذ التصميم.
وأوضح سبع أن الكابينة الجديدة تحتوي علي مميزات عدة، أهمها قياس درجة حرارة الزائرين وتسجيلها، وتعقيم الهواء بالأشعة فوق البنفسجية، ورش مادة التعقيم في صورة ضباب، إلى جانب صبانتها أوتوماتيكيا. ومن جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الحضري مدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة والمشرف على التصميم،
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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جامعة-الاسكندرية

مبادرة لإنتاج الماسكات وتصنيع بوابات التعقيم بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجامعة قامت من خلال كليتي التمريض والتربية النوعية بإنتاج وتصنيع 1000 كمامة طبية معقمة والتي تعد من المتطلبات والاحتياجات اللازمة للوقاية والحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن المبادرة التي قامت باطلاقها جامعة الإسكندرية لإنتاج الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفق للضوابط الطبية المتفق عليها دوليا، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
مترو الأنفاق

نائب يطالب الحكومة بتركيب ممرات تعقيم بمترو الأنفاق

تقدم النائب عمرو غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء ووزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق. وأشار النائب إلى أن مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأهم في مصر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت الأزمات ويتردد عليها بما يزيد عن مليون راكب يوميا. وأوضح أن وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة المترو، وهو الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة أعداد المترددين.
تعقيم منشآت المطارات 9

محافظ المنوفية: تعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة اليوم، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارعًا، 55 مرفقًا خدميًّا، 61 مبنى حكوميًّا، 14777 منشأة أخرى، وذلك مساء أمس الأربعاء. وأوضح محافظ المنوفية، أن عملية التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزراة الصحة.
جامعة-الاسكندرية

طلاب بجامعة الإسكندرية ينجحون في إنشاء بوابة تعقيم

أعلن فريق "إناكتس جامعة الإسكندرية" تمكنه من صنع بوابة تعقيم وتطهير لمستشفى الجمعية الشرعية للأطفال المبتسرين فرع العجمي، مزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة، غير ضارة بجسم الإنسان، إذ يتم تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، ما يقلل من فرص انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن المادة المطهرة المستخدمة تناسب الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، لتصبح المؤسسة الأولى في الإسكندرية التي تعمل على إنشاء هذه البوابات لمساعدة وزارة الصحة في دورها في مكافحة الفيروس.
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