تركيب كابينة تعقيم ذاتي في جامعة طنطا بسبب «كورونا»

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عن تركيب كابينة تعقيم ذاتي بمقر الإدارة العامة بجامعة طنطا، وهي مزودة بكاميرا لتسجيل دخول الزائرين لمدة 15 يوما وتم ربطها بنظام آمن للمكان، وذلك في ضوء تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، وضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا إلى أن فريق من كلية الهندسة بجامعة طنطا نفذ التصميم.

وأوضح سبع أن الكابينة الجديدة تحتوي علي مميزات عدة، أهمها قياس درجة حرارة الزائرين وتسجيلها، وتعقيم الهواء بالأشعة فوق البنفسجية، ورش مادة التعقيم في صورة ضباب، إلى جانب صبانتها أوتوماتيكيا. ومن جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الحضري مدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة والمشرف على التصميم،