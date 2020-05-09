رئيس الوزراء: الصناعة مستقبل مصر.. والدولة مهتمة بدعمها

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت، إلى محافظة القليوبية، أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذي تم إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمت الإشارة إلى إجمالي ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذي يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم، هذا إلى جانب الكمامات.

واستمع مدبولي، خلال جولته، والتي رافقه خلالها وزراء: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، إذ أشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على توفير المحافظة أراضي

واستمع مدبولي، خلال جولته، والتي رافقه خلالها وزراء: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، إذ أشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على توفير المحافظة أراضي من أملاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والإدارة، مع توفير عقد رعاية مع أحد المصانع التي تصدر منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وتجهيز الشباب المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.



ولفت الهجان إلى أن مشروع "وظيفتك جنب بيتك" تم تنفيذه في عام 2016، وتم من خلاله تشغيل 12 مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية، كمرحلة أولى وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، ما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات ليزيد من قدرتها على الاحتفاظ بسكانها، موضحا أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف توفير 2500 فرصة عمل مباشرة وعددا مماثلا من الفرص غير المباشرة، وتتراوح المساحات المقام عليها المصانع من 800 إلى 1400 متر مربع بعدد من قرى المحافظة.



ونوه إلى أن المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، من أجل تنفيذ المشروع مع تقديم كافة المساهمات والاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية، كما تم الاتفاق مع كبار شركات الملابس الجاهزة والتي تصدر منتجاتها للخارج على رعاية مصانع مشروع "وظيفتك جنب بيتك" لمدة 3 سنوات (مدة سداد القرض) عن طريق التعاقد معهم للتشغيل الخارجي تحت إشراف ورقابة الشركة الراعية للاطمئنان على جودة المنتجات وانتظام معدلات الانتاج، ما يضمن نجاح المشروع واستدامته ويؤمن الفرص التسويقية اللازمة لنجاح المشروع واستمرار التشغيل بمعدلات اقتصادية مناسبة.



وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع مسئولى المصنع، عبر خلاله عن تقديره للجهد المبذول، وجودة المنتجات من الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها، وكذا اهتمام المصنع بالتحول في هذه الفترة لصنع المستلزمات والملابس الطبية والكمامات، لتوفيرها في الأسواق لمواجهة فيروس كورونا.



كما أجرى حوارا مع عدد من الشباب والشابات العاملين بالمصنع، وجه لهم فيه الشكر على جهودهم المبذولة في هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التي يصنعونها، مؤكدا أن الصناعة هي مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها في هذه الفترة.



