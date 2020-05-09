مدبولي يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التي قام بها اليوم السبت إلى محافظة القليوبية، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

واستمع مدبولي، خلال جولته في أرجاء المحطة، إلى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة

واستمع مدبولي، خلال جولته في أرجاء المحطة، إلى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.



وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت، إذ أن المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية، تأتي على أجندة الاهتمامات، ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.



