نائب يطالب بضم شركات التكنولوجيا لمبادرة «المركزي»

تحرير:أحمد جاد ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

البنك المركزي - صورة أرشيفية

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، لضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.

وأوضح غلاب، في تصريحات له، اليوم السبت، أن البنك أطلق مبادرة، في شهر ديسمبر الماضي، لتمويل القطاع الصناعي والتصنيع الزراعى بفائدة 10% لدعم القطاعات الإنتاجية، ثم تم تعديل شروط المبادرة، في شهر مارس الماضي، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتخفيض سعر الفائدة إلى 8% وتوسيع

وأوضح غلاب، في تصريحات له، اليوم السبت، أن البنك أطلق مبادرة، في شهر ديسمبر الماضي، لتمويل القطاع الصناعي والتصنيع الزراعى بفائدة 10% لدعم القطاعات الإنتاجية، ثم تم تعديل شروط المبادرة، في شهر مارس الماضي، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتخفيض سعر الفائدة إلى 8% وتوسيع قاعدة المستفيدين سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، وضم قطاعات أخرى، سعيا لتقليل حدة تأثيرات الأزمة.



وقال: "لا شك أن الأزمة الحالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أهمية دعم القطاعات التكنولوجية، والتي توفر حلولا عاجلة وسريعة وفاعلة للكثير من المشكلات"، مؤكدا أهمية دعم رواد الأعمال والابتكار، ما يدعو لضم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا إلى القطاعات الاقتصادية المستفيدة من مبادرة البنك المركزي لدعم الاقتصاد وتخطى تداعيات فيروس كورونا.



