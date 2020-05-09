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نائب يطالب بضم شركات التكنولوجيا لمبادرة «المركزي»

تحرير:أحمد جاد ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، لضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.
وأوضح غلاب، في تصريحات له، اليوم السبت، أن البنك أطلق مبادرة، في شهر ديسمبر الماضي، لتمويل القطاع الصناعي والتصنيع الزراعى بفائدة 10% لدعم القطاعات الإنتاجية، ثم تم تعديل شروط المبادرة، في شهر مارس الماضي، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتخفيض سعر الفائدة إلى 8% وتوسيع
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
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بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تطهير وتعقيم لجان الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الشئ الوحيد الذي يتطلب عمل على أرض الواقع، ويحتاج لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021.
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طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات رغم «كورونا»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي في العالم التي يتم إجراء امتحانات فيها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "ده مش كلامي دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات في اللحظة دي، وأمريكا وإنجلترا عجزتا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.
طارق-شوقى

طارق شوقي يهاجم الغش وشراء الأبحاث: حققنا قفزة

هاجم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أسماه ظاهرة الغش وشراء الأبحاث، قائلا: "ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة لنصل إلى نقطة أفضل من حيث التعلم، فشراء الأبحاث والغش أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولا بد من حلول، إن الموقف واضح ونحاول تقديم تعليم جيد للشخص اللي عايزه، ونوفر فلوس الدولة للشخص اللي مش عايز تعليم حقيقي، وأنا مستنكر إقبال البعض على شراء أبحاث"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة العام المالي الجديد 2020-2021.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

برلماني يطالب بإنقاذ الفلاحين من أزمة كورونا

تقدم خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول زيادة معاناة الفلاحين الاقتصادية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله، موضحا أن قطاعات اقتصادية عدة أصابها ركود تاما على خلفية الأزمة، وعلى رأسها القطاع الزراعي خاصة بعد وقف حركة التجارة والتصدير، ما جعل الفلاحون غير قادرين على سد احتياجاتهم المعيشية وتراكمت عليهم الديون ومنها الأقساط البنكية.
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