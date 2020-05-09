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دينا الشربيني تتصدر «تويتر».. ومغردون: وحش تمثيل

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
دينا الشربيني - صورة أرشيفية
دينا الشربيني - صورة أرشيفية
تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع "تويتر"، بعد مشهد مؤثر لها بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تجسد من خلاله شخصية "رقية"، وظهرت في المشهد وهي تصرخ وتبكي بسبب خطف زوجها لابنها، وتفاعل المغردون مع هاشتاج "دينا الشربيني" وكتبوا من خلاله عددا من التعليقات من بينها: "دينا الشربيني معجونة بتلقائية الأداء.. أفضل ممثلة شابة.. دينا الشربيني وحش تمثيل.. دينا بتمثل حلو جدا.. شابو دينا الشربيني عاملة دور عظيم.. مجرمة تمثيل.. ممثلة شاطرة وموهوبة جدا".
وتدور أحداث المسلسل، المأخوذ عن فورمات إيطالي، حول فتاة تتعرض لحادث تدخل على إثره في غيبوبة لمدة 4 شهور، وتكتشف بعد ذلك أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الـ6 سنوات الماضية، ويشارك في بطولته أحمد داوود وإنجي المقدم، ومن إخراج هاني خليفة. ويعتبر مسلسل "لعبة النسيان" ثالث بطولات دينا الشربيني المطلقة في الدراما
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ظافر-عابدين

ظافر العابدين يتألق في «The Eddy» على «نتفليكس»

أطلقت شبكة "نتفليكس"، أمس الجمعة، أولى حلقات المسلسل الأمريكي الفرنسي "The Eddy"، والذي يشارك في بطولته الممثل التونسي ظافر العابدين، ومجموعة من النجوم البارزين، وليست هذه هي المرة الأولى لظافر التي يشارك فيها في عمل أجنبي، إذ سبق وشارك في أفلام Sex and the City 2 ، Kingdom of Dust، Centurion، ومسلسلا Bombshell ، Spooks، Coming Up، Engrenage.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

طارق حامد لرامز جلال: «خلي بالك هتعصب عليك»

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك ضحية لرامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة mbc مصر، وبسؤاله عن ماحدث بينه وبين كهربا في المبارة الأخيرة قال: "كهربا هو إللي نرفزني بصراحة"، وعند تحريكه بالكرسي في كل الاتجاهات قال "حامد" لرامز": خلي بالك هتعصب عليك"، ولم يتمالك طارق حامد أعصابه عند سقوطه في حوض المياه وهو المقلب الأخير لرامز، إذ قام بدفعه أكثر من مرة ثم قام بجذبه هو وشخص آخر من ضمن فريق رامز وسقطا في الحوض ليقول له رامز: "الله يخرب بيتك" وفي نهاية الحلقة قام رامز جلال باحتضانه.
رامز جلال - رامز مجنون رسمي

«فتوة ميت عقبة وهولاكو».. طارق حامد ضحية رامز جلال

وقع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، ضحية للفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع على قناة «mbc مصر»، في الفقرة الأولى عندما كشفت المذيعة «آروى» عن صورة رامز جلال قال عنه طارق حامد، إنه راجل ناجح، وذلك قبل ظهور رامز ليواجه ضيفه وجها لوجه، إذ قال رامز عن طارق حامد في مقدمة البرنامج: «إن طارق حامد لا غنى عنه في تشكيلة نادي الزمالك، يدافع عن عرينه بكل جسارة، ويستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة في إفساد الهجمات حتى لو إضطر لشرخ حوض أو تحطيم الترقوة للاعب من الفريق المنافس».
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ياسمين عبد العزيز

الارتباط عايز طاقة.. إيمان السيد تعبر عن حال السناجل

"لا لا الارتباط دا عايز طاقة مش موجودة عندي أصلا النوم أفيد"، جملة أطلقتها الفنانة إيمان السيد بخفة دم خلال مشهد لها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الجملة تعبر عن حالهم. وتفاعل عدد من مشاهدي المسلسل مع عبارة إيمان السيد من خلال عدد من التعليقات منها "خلقي ضيق وربنا"، "دي أنا أقسم بالله"، "مافيش أحسن من السنجلة"، "أنا من مؤيدي السنجلة"، "أه والله مافيش طاقة للارتباط"، "جابت من الآخر النوم أفيد"، "الكلام دا بيعبر عني جدا"، "لما يسألوك انت ليه لسه سنجل.
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دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
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«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
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بعد تجسيد دور عشماوي.. الجمهور يحذر أحمد العوضي

لا تزال حالة الغضب التي أثارها الإرهابي هشام عشماوي تسيطر على المواطنين في الشارع المصري، وهو ما ظهر جليا في انفعالات المشاهدين مع المسلسل، حيث ظهرت حالة من الحب والفخر تجاه شخصية الشهيد أحمد المنسي، يقابلها حالة من السخط والغضب تجاه شخصية عشماوي. ومن هذا المنطلق واجه الفنان أحمد العوضي موجه من التحذيرات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في أولى حلقات المسلسل والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مطلع الشهر الماضي.
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