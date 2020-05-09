دينا الشربيني تتصدر «تويتر».. ومغردون: وحش تمثيل

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

دينا الشربيني - صورة أرشيفية

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع "تويتر"، بعد مشهد مؤثر لها بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي تجسد من خلاله شخصية "رقية"، وظهرت في المشهد وهي تصرخ وتبكي بسبب خطف زوجها لابنها، وتفاعل المغردون مع هاشتاج "دينا الشربيني" وكتبوا من خلاله عددا من التعليقات من بينها: "دينا الشربيني معجونة بتلقائية الأداء.. أفضل ممثلة شابة.. دينا الشربيني وحش تمثيل.. دينا بتمثل حلو جدا.. شابو دينا الشربيني عاملة دور عظيم.. مجرمة تمثيل.. ممثلة شاطرة وموهوبة جدا".

وتدور أحداث المسلسل، المأخوذ عن فورمات إيطالي، حول فتاة تتعرض لحادث تدخل على إثره في غيبوبة لمدة 4 شهور، وتكتشف بعد ذلك أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الـ6 سنوات الماضية، ويشارك في بطولته أحمد داوود وإنجي المقدم، ومن إخراج هاني خليفة. ويعتبر مسلسل "لعبة النسيان" ثالث بطولات دينا الشربيني المطلقة في الدراما