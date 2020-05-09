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«الأطباء» تنعى الشهيد التاسع بين صفوفها بسبب «كورونا»

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م
نقابة الأطباء - صورة أرشيفية
نقابة الأطباء - صورة أرشيفية
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد التاسع من أعضاء النقابة، الدكتور أحمد عزت دراز نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أثناء عمله.
وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم السبت،: "إن الطبيب الشهيد لم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض المزمنة وتواجد في الخطوط الأولى لمكافحة الوباء، وبذلك يصبح الشهيد التاسع من الأطباء"، داعية المولى عز وجل وأن يسكنه فسيح جناته.
جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

وزيرة التخطيط: الحفاظ على العمالة أهم أهداف الدولة

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور، اجتماعا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلى اتحادات الأعمال المختلفة، قائلة إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عالمية ولها انعكاسات على المنشآت في مصر شأنها شأن باقي دول العالم التي تواجه الفيروس؛ وهناك عدد من القطاعات التي تضررت في مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوي، واتخذت الدولة عددا من الإجراءات في إطار الحفاظ على العمالة.
كورونا والحجر الصحي (11)

الجالية اليونانية تتبرع لـ«تحيا مصر» لمكافحة كورونا

استمرارا لمبادرات التعاون بين شعوب مبادرة "إحياء الجذور"، تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية اليونانية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تبرعت الجالية لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا. ومن جانبها، قدمت مكرم، الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار الفيروس.
فيروس كورونا

كورونا يهزم العولمة.. العالم لم يعد قرية صغيرة

أكثر من مليون مصاب بينهم نحو 90 ألف حالة وفاة وربع مليون تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذى ظهر يوم 31 ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى شلل الحياة بالكامل فى المدينة، ووضعها تحت الحجر الصحى، وسرعان ما انتقل إلى معظم دول العالم، باستثناء عدد من الدول يمكن حصرها على أصابع يديك.
كورونا والحجر الصحي (10)

بلومبرج: تكلفة علاج فيروس كورونا لن تزيد عن 29 دولار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن أسعار 9 أدوية محتملة لعلاج فيروس كورونا، ستكون دولارا واحدا لكل واحد منها، على أن لا تتجاوز الـ29 دولارا، وذلك بعد التأكد من فعاليتها والبدء بإنتاجها، مشيرة إلى أن "التجارب السريرية تجري حاليا في الولايات المتحدة على 9 أدوية موجودة مسبقا في السوق من بينها علاج الملاريا والسل والإيدز وعلاجات أخرى يمكن الجمع بينها، وفي حال نجاحها سيكون العلاج متوفرا بقيمة دولار واحد". وأضافت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، "أقصى ما يمكن أن يصل له ثمن العلاج 29 دولارا".
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