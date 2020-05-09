«الأطباء» تنعى الشهيد التاسع بين صفوفها بسبب «كورونا»

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م

نقابة الأطباء - صورة أرشيفية

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد التاسع من أعضاء النقابة، الدكتور أحمد عزت دراز نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في أثناء عمله.

وقالت النقابة، في بيان لها، اليوم السبت،: "إن الطبيب الشهيد لم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض المزمنة وتواجد في الخطوط الأولى لمكافحة الوباء، وبذلك يصبح الشهيد التاسع من الأطباء"، داعية المولى عز وجل وأن يسكنه فسيح جناته.