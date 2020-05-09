بومبيو يزور إسرائيل بعد استئناف الرحلات الخارجية

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كورونا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس، في بيان له، اليوم السبت، إن بومبيو سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث، مضيفة: "إن التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب". وخلال زيارته سيلتقي بومبيو المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما سيلتقي الوزير الأمريكي بشريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي بيني جانتس في القدس، 13 مايو الجاري، يوم أداء الحكومة الجديدة اليمين. وتأتي زيارة بومبيو بينما عبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل