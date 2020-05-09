عدم تسجيل إصابات كورونا في مقاطعة «هوبي» منذ 35 يوما

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

كورونا في الصين - صورة أرشيفية

أكدت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي، وذلك حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس في العالم أواخر شهر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة، ورصدت هوبي 4 ألاف و512 حالة وفاة و68 ألفا و128 إصابة بالفيروس، منها 3 آلاف و869 وفاة و50 ألفا و333 إصابة في مركز المقاطعة مدينة ووهان.

وخفضت سلطات المقاطعة مستوى استجابتها الطارئة لفيروس كورونا من أعلى مستوى إلى ثاني أعلى مستوى اعتبارا منذ 2 مايو الجاري. وكانت السلطات الصينية، قد قررت، أمس الجمعة، منح الضوء الأخضر لجميع دور العرض السينمائية وأماكن الترفيه والرياضة في مختلف أنحاء البلاد للعمل مرة أخرى بعد إغلاق دام لأشهر إثر تفشي الفيروس. وأوضحت