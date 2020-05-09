مضاد قوي لنزلات البرد..5 فوائد للكركديه

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

الكركديه - صورة أرشيفية

ينصح بتناول كميات كافية من السوائل في رمضان، خاصة العصائر الطبيعية، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة وتمنح الجسم معدلات عالية من الترطيب، ومن أهم العصائر الموصى بها "الكركديه"، إذ يتميز بقيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على معدلات عالية من الحديد والماغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، إضافة إلى حمض الفوليك والنياسين، وبالنسبة للفوائد الصحية، فهو يقلل من ضغط الدم، ويعزز من صحة القلب، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

ومن أبرز الفوائد الضحية للكركديه: - يساعد في التقليل من درجة حرارة الجسم في الصيف، كما يحفاظ على توازن السوائل. - يخفض من ضغط الدم، لأنه غني بمعدلات عالية من البوتاسيوم، فهو المشروب الصحي لمرضى الضغط. - يعتبر أحد المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يحارب الجذور الحرة، ويقوي المناعة. - يعد مضاد