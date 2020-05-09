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مضاد قوي لنزلات البرد..5 فوائد للكركديه

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
الكركديه - صورة أرشيفية
الكركديه - صورة أرشيفية
ينصح بتناول كميات كافية من السوائل في رمضان، خاصة العصائر الطبيعية، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة وتمنح الجسم معدلات عالية من الترطيب، ومن أهم العصائر الموصى بها "الكركديه"، إذ يتميز بقيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على معدلات عالية من الحديد والماغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، إضافة إلى حمض الفوليك والنياسين، وبالنسبة للفوائد الصحية، فهو يقلل من ضغط الدم، ويعزز من صحة القلب، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
ومن أبرز الفوائد الضحية للكركديه: - يساعد في التقليل من درجة حرارة الجسم في الصيف، كما يحفاظ على توازن السوائل. - يخفض من ضغط الدم، لأنه غني بمعدلات عالية من البوتاسيوم، فهو المشروب الصحي لمرضى الضغط. - يعتبر أحد المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يحارب الجذور الحرة، ويقوي المناعة. - يعد مضاد
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جوز-الهند

يحافظ على المعدة والقلب.. 4 فوائد لجوز الهند

يعتبر جوز الهند أحد المكسرات الأساسية في شهر رمضان، ويستخدم مع الحلويات، وخاصة القطايف والبسبوسة وغيرها من أطعمة الشهر الفضيل، لكن هل تعرف أنه يتميز بقيمة غذائية عالية؟ فيحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف الغذائية، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يحافظ على صحة القلب، ويعزز من المناعة، كما أنه يتمتع بفاعلية كبيرة في التحسين من وظائف المخ، ويعالج الأنيميا، وذلك نقلا عن موقع "Everyday Health Group".
الفول-السودانى

مهم للضغط والقلب.. 5 فوائد للفول السوداني

يتميز الفول السوداني باحتوائه على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال: البروتين والماغنسيوم والمنجنيز والزنك والنحاس والحديد والسيلينيوم والفوسفور، كما يعتبر مصدرا صحيا للدهون الطبيعية، وبجانب القيمة الغذائية، يتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يقلل من معدلات الكوليسترول، ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، ومضاد جيد للبكتيريا، ويمكن استخدامه كـ"اسناك" صحي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
الزبيب

مفيد للعين و يعالج الأنيميا..4 فوائد للزبيب في رمضان

يعتبر الزبيب أحد الفواكه المجففة، التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان، حيث يتمتع بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالألياف الغذائية والبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى البوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفور والزنك والصوديوم والكالسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، فهو مصدر طبيعي لفيتامين C، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، وبالتالي يساعد في التخفيف من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة، كالانتفاخات على سبيل المثال، كما يقلل من فرص إصابتك بالحموضة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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جوز-الهند

يحافظ على المعدة والقلب.. 4 فوائد لجوز الهند

يعتبر جوز الهند أحد المكسرات الأساسية في شهر رمضان، ويستخدم مع الحلويات، وخاصة القطايف والبسبوسة وغيرها من أطعمة الشهر الفضيل، لكن هل تعرف أنه يتميز بقيمة غذائية عالية؟ فيحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف الغذائية، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يحافظ على صحة القلب، ويعزز من المناعة، كما أنه يتمتع بفاعلية كبيرة في التحسين من وظائف المخ، ويعالج الأنيميا، وذلك نقلا عن موقع "Everyday Health Group".
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لترطيب الجسم في الصيف.. إليك 4 نصائح مدهشة

ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أيضا درجة حرارة الجسم، وقد يفقد كميات كبيرة من السوائل، لذا لا بد من اتباع بعض من النصائح الهامة، للحفاظ على درجة حرارة معتدلة للجسم وترطيبه، وذلك من خلال تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبذور، كما يوصى بشرب ماء جوز الهند، وبالنسبة للعصائر، فالأناناس مثالي بشكل كبير، وسيمنحك العناصر الغذائية الهامة، وسيحافظ على درجة حرارة معتدلة لجسمك، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
قراصيا

مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
القهوة

تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".
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