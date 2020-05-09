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الأوقاف: لن ندخر جهدا في دحض فكر الجماعات الإرهابية

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة التصدي بكافة السبل لمحاولات الجماعات الإرهابية والوسائل والأسلحة التي يستخدمونها في مواجهة الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وأوضح جمعة، في خواطره الإيمانية، اليوم السبت، أن الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة "البوست" الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على إدعاءات وكذب وبهتان هذه الجماعات بذات الطرق والوسائل التي تقوم بها، إذ تستخدم أحد أساليب فنون التعبير العصرية، والتي لا يعني إساءة بعض المغرضين
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بإلزام أصحاب العقارات بإخطار الشرطة قبل التأجير

انتقد جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإدارة المحلية، اليوم الخميس، عدم متابعة تنفيذ ما ورد في القانون بشأن إلزام أصحاب العقارات بإخطار قسم أو مركز الشرطة في كل منطقة في حال تأجير أي وحدة سكنية، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد الأسباب في وصول الجماعات الإرهابية إلى منطقة الأميرية وتأجير مكانا كانت تخطط فيه لتنفيذ عملياتها الإرهابية، إلا أن الضربة الاستباقية لرجال الأمن أفشلت هذا المخطط.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

قوات حرس الحدود توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن توجيه قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك تزامنا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

وزير الأوقاف: حماية الوطن جزء من العقيدة الإسلامية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن واجب الوقت يفرض على المصريين جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الوطنية، لافتا أن حماية الوطن جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وتابع جمعة في تصريحات له اليوم الأربعاء: "فما من حق إلا ويقابله واجب، وهناك حقوق متبادلة بين الآباء والأبناء، وهناك حقوق متبادلة بين الأزواج، وهناك حقوق متبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن للوطن على أبنائه حقوق.
الرئيس-السيسى

السيسي يعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي: عمل بطولي

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بشأن إحباط رجال الشرطة، أمس الثلاثاء، لمخطط إرهابي في منطقة الأميرية.
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