الأوقاف: لن ندخر جهدا في دحض فكر الجماعات الإرهابية

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة التصدي بكافة السبل لمحاولات الجماعات الإرهابية والوسائل والأسلحة التي يستخدمونها في مواجهة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأوضح جمعة، في خواطره الإيمانية، اليوم السبت، أن الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة "البوست" الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على إدعاءات وكذب وبهتان هذه الجماعات بذات الطرق والوسائل التي تقوم بها، إذ تستخدم أحد أساليب فنون التعبير العصرية، والتي لا يعني إساءة بعض المغرضين

وأوضح جمعة، في خواطره الإيمانية، اليوم السبت، أن الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة "البوست" الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على إدعاءات وكذب وبهتان هذه الجماعات بذات الطرق والوسائل التي تقوم بها، إذ تستخدم أحد أساليب فنون التعبير العصرية، والتي لا يعني إساءة بعض المغرضين والمنحرفين استخدامه الإساءة إلى الفن نفسه، فهو كسائر فنون التعبير التي يمكن أن تكون حمالة للخير أو للشر، ولا يمكن أن تكون كثرة استخدام أهل الشر لها مدعاة للنفور منها وترك الساحة خلوا لهم، بل على العكس من ذلك.



وقال: "إن واجبنا أن نضيق على الخونة والمجرمين أنفاسهم أينما وجدوا، وأن نحاصرهم حيثما كانوا، بأسلحة من جنس أسلحتهم وأكثر فتكا منها، لأننا نتسلح بسلاح الحق والعدل، والوطنية والشرف، والشهامة والنبل، والقيم ومكارم الأخلاق، نبني ولا نهدم، ويوم أن نضطر إلى الهدم فإنما نهدم قلاع وحصون أهل الشر والغدر فوق رؤوسهم بكل أمانة ووطنية وشرف، لا نألوا على شيء إلا مصلحة ديننا ووطننا، ولا عزاء للخونة ولا العملاء ولا الجبناء، فلا قرت أعين الجبناء".



وأضاف: "أن فن (البوست) يعد نوعًا من التطور الكتابي لفن التوقيعات في العصر العباسي، غير أنه لا يأتي تعليقا أو تعقيبا على كتاب معين إنما هو تعليق أو تعقيب على واقع معين أو تعبير عنه، ويمكن النظر إليه إذا تضمن معنى حكميًا أنه بمثابة تطوير لفن الحكمة، إذا ما تحلى كاتبه بما ينفع الناس وما يمكث في الأرض".



