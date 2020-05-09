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اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وطالب الاتحاد بأن يتم ضم القطاع التجاري لتلك المبادرة نظرا للظروف الراهنة، وتمكن ذلك القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بناءً على التوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا بأن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ضوابط حاكمة. وقرر
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الذهب (2)

6 جنيهات| انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 745 جنيها

انخفضت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2020 بقيمة 6 جنيهات بالجرام، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب. وقال إيهاب وصفي نائب شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر عيار 24 يسجل نحو 851.4 جنيه، وعيار 21 نحو 745 جنيه، وعيار 18 نحو 638.55 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 5960 جنيه بانخفاض 48 جنيه. وأوضح أن ارتفاع أسعار المعدن الاصفر في مصر يأتي تزامنا مع هبوطها في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية لنحو 1704 دولار للأوقية بتراجع 16 دولار.
ابراهيم-العربى

«الغرف التجارية» يخاطب البنك المركزي للانضمام لقروض الـ5 %

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رفع خطابا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للمطالبة بضم القطاع التجاري والخدمي للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8% لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة “المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق”، وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
حديد

إتش سي للأبحاث تصدر تقرير عن مستقبل صناعة الحديد في مصر

ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث أفاد التقرير أن "سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وسط توقعات ببدء التحسن خلال العام المقبل 2021". قالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي، إن سوق الحديد العالمي كان قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، ضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
البورصه

البورصة: انطلاق مؤشر «EGX 100 EWI»

أعلنت البورصة، في بيان لها، اليوم السبت، عن إطلاق مؤشر جديد متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة، من حيث السيولة والنشاط، قائلة إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي 100 EGX.
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البنك-المركزى-المصرى

نائب يطالب بضم شركات التكنولوجيا لمبادرة «المركزي»

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، لضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يلزم البنوك بإصدار القوائم المالية كل 3 أشهر

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل التوقيتات الزمنية الخاصة بإصدار القوائم المالية لتصبح كل 3 شهور مع الالتزام بتقديم القوائم السنوية في توقيتها المحددة، وذلك خوفا من تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري وخاصة البنوك، ويأتي طلب البنك المركزي لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بتقديم القوائم المالية للبنوك بالبنوك؛ لمراقبة أوضاعها المالية، وسط توقعات عدد كبير من المصرفيين أن تسجل أراباحها انخفاضا مع أزمة كورونا.
طارق-عامر (1)

طارق عامر: قانون الجهاز المصرفي جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يأتي ليتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري، قائلا: "ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل".
البنك-المركزي

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه لأجل 364 يوما. وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه. وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.
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