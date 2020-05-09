اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

البنك المركزي - صورة أرشيفية

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وطالب الاتحاد بأن يتم ضم القطاع التجاري لتلك المبادرة نظرا للظروف الراهنة، وتمكن ذلك القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه بناءً على التوصيات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا بأن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع ضوابط حاكمة. وقرر