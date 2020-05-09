فلسطين تحيي ذكرى النكبة إلكترونيًّا بسبب «كورونا»

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

إحياء ذكرى النكبة - صورة أرشيفية

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، عن فعاليات إحياء الذكرى "72" للنكبة الفلسطينية، قائلا إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اعتمد برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ72 للنكبة بدون فعاليات شعبية حماية وحرصا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والشتات وفي كافة أماكن وجوده في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وأشار أبو هولي إلى أن الفعاليات ستقتصر هذا العام على الأنشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى فلسطين والشتات متعددة اللغات وبكل الأشكال بشكل متميز تحت شعار "سنعود إلى فسطين". وأضاف أن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة اعتادت إحياء ذكرى