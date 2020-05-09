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فلسطين تحيي ذكرى النكبة إلكترونيًّا بسبب «كورونا»

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م
إحياء ذكرى النكبة - صورة أرشيفية
إحياء ذكرى النكبة - صورة أرشيفية
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، عن فعاليات إحياء الذكرى "72" للنكبة الفلسطينية، قائلا إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اعتمد برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ72 للنكبة بدون فعاليات شعبية حماية وحرصا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والشتات وفي كافة أماكن وجوده في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.
وأشار أبو هولي إلى أن الفعاليات ستقتصر هذا العام على الأنشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى فلسطين والشتات متعددة اللغات وبكل الأشكال بشكل متميز تحت شعار "سنعود إلى فسطين". وأضاف أن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة اعتادت إحياء ذكرى
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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القدس 2

كورونا في فلسطين.. اتجاه إلى تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر

رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، توصية للرئيس محمود عباس، تقضي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، إذ رأت لجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- ضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، وتكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المسوغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.
فلسطين - كورونا

حالتا وفاة بكورونا لفلسطينيين بالبرازيل والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية فى البرازيل والإمارات، موضحة أن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم بلغت حتى الآن 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وكانت وزارة الخارجية ذكرت، أمس الإثنين، أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600.
كورونا

تسجيل ثالث حالة وفاة في فلسطين بوباء «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي بمدينة رام الله، إن الحالة لمسنة تبلغ من العمر 78 عاما، من سكان بلدة "العيسوية"، وكانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 318 حالة تتوزع بواقع 313 في الضفة الغربية وقطاع غزة و5 في القدس.
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آلاف الفلسطينيين يفقدون أعمالهم في غزة بسبب «كورونا»

قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم الاثنين، إن آلاف العمال خسروا فرص عملهم مؤخرا بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. وحذر بيان صادر عن الجمعية من "التداعيات الكارثية والخطيرة لأزمة كورونا على اقتصاد غزة، في ظل التعثر الاقتصادي السابق، الذي يعانيه القطاع بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي للعام الرابع عشر". وذكر البيان أن تداعيات حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة طالت أسس وعوامل صمود الاقتصاد الغزي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الآلاف من العمال خسروا أعمالهم مؤخراً بفعل أزمة كورونا.
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