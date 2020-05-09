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تطبيق في الأردن للإبلاغ عن المشتبه بإصابتهم بكورونا

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م
الأردن - صورة أرشيفية
الأردن - صورة أرشيفية
أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "جوجل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام، ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.
وقالت وزارة الصحة، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها عبر موقع "فيسبوك" ويوضح آلية استخدام التطبيق الجديد، إن الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات. وأوضحت إنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر
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السودان - كورونا

السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم

مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام إضافية، اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي 8 ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).
المدينة المنورة

السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية عن 5 أحياء

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة، جزء من الإسكان) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السيطرة على مواقع وصفها بـ"الهامة" خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن، ووفقا لوكالة أنباء "سوتنيك" الروسية، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية شمال البيضاء، ونفذت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة"، مؤكدا: "الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
مسجد-الدمرداش (3)

الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف القيود

توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة، وأقيمت أمس، صلاة الجمعة في جامع الملك فيصل، بعد قرابة شهرين من تعليق صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا.
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كوريا - كورونا

عدم تسجيل إصابات كورونا في مقاطعة «هوبي» منذ 35 يوما

أكدت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي، وذلك حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس في العالم أواخر شهر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة، ورصدت هوبي 4 ألاف و512 حالة وفاة و68 ألفا و128 إصابة بالفيروس، منها 3 آلاف و869 وفاة و50 ألفا و333 إصابة في مركز المقاطعة مدينة ووهان.
ترامب-يطالب-بكشف-وثائق-تحقيقات-التدخل-الروسي

ترامب يحذر من بلوغ وفيات الوباء في بلاده 100 ألف

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد يبلغ 100.000 شخص. ونفى ترامب، في مقابلة استمرت ساعتين في "قاعة بلدية" افتراضية، أن تكون إدارته قد تباطأت في الاستجابة للوباء. وتوفي حتى الآن في الولايات المتحدة أكثر من 67000 شخص بسبب فيروس كوفيد-19. لكن ترامب عبر عن تفاؤله بشأن تطوير لقاح للفيروس، قائلا إنه قد يكون جاهزا مع نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أن خبراء الصحة العامة يعتقدون أنه قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرا.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19" على مدار 24 ساعة. وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر. وأضاف: "من الواضح أن هذه أرقام مشجعة اليوم، لكنها مرة واحدة فقط". وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارًا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11 مايو.
كوريا - كورونا

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية القول، في تقريرها اليومي، إن من بين الحالات الجديدة هناك 9 حالات قادمة من الخارج، إلى جانب 7 حالات التقطت العدوى داخل البلاد، ولم يتم تسجيل حالات وفاة يوم أمس السبت في البر الرئيسي، ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الصين 82 ألفا و735 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 4 آلاف و632 حالة وفاة.
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