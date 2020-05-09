تطبيق في الأردن للإبلاغ عن المشتبه بإصابتهم بكورونا

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

الأردن - صورة أرشيفية

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "جوجل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام، ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

وقالت وزارة الصحة، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها عبر موقع "فيسبوك" ويوضح آلية استخدام التطبيق الجديد، إن الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات. وأوضحت إنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر