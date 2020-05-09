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مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة طريق «بنها - المنصورة»

وزير النقل: مشروع طريق "بنها - المنصورة" يشمل أيضا تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كيلومترا
٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة القليوبية، عددا من كباري مشروع رفع كفاءة طريق "بنها - المنصورة"، والذى يبلغ طوله 73 كيلومترا، وخلال الجولة -التي رافقه فيها وزراء: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، ومحافظ القليوبية- تفقد كوبري كفر شكر، والذي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة به، وكذا ما يتعلق بكباري صهرجت وبشلا وطنامل، وفتحها أمام حركة المرور.
كما تفقد مدبولي أعمال إنشاء كوبري اسنيت، بكفر شكر، والذي تم الانتهاء من أعمال اتجاه "بنها - المنصورة" بطول 912 مترا بالكوبري، وفتحه أمام حركة مرور السيارات، وجار العمل على الانتهاء من الاتجاه القادم من المنصورة إلى بنها بطول 650 مترا، والمخطط الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
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بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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مدبولي يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التي قام بها اليوم السبت إلى محافظة القليوبية، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الصناعة مستقبل مصر.. والدولة مهتمة بدعمها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت، إلى محافظة القليوبية، أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذي تم إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمت الإشارة إلى إجمالي ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذي يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم، هذا إلى جانب الكمامات.
رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (4)

تشغيل مستشفى كفر شكر في يوليو: تخدم 200 ألف نسمة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة القليوبية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها حاليا على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع وفي مقدمتها مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
مصطفى-مدبولي

مدبولي: رفع قيمة الموازنة الاستثمارية المقترحة إلى 230 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الحرص على دعم قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فهذان القطاعان، يحققان أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير فرص العمل بكثافة، كما أن هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضا دعم الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال لقائه، ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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