صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

هل تناول الشاي آمن خلال فترة الحمل؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م
المرأة الحامل - صورة أرشيفية
المرأة الحامل - صورة أرشيفية
يعتبر الشاي من المشروبات الأساسية في يومنا، فهو المشروب الرسمي خلال ساعات العمل، لأنه يساعد على التركيز، ويخفف من التوتر والقلق، وتوجد أنواع كثيرة منه، مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب والشاي الأحمر، وفي الفترة الأخيرة، أثيرت أسئلة حول تناول الشاي في فترة الحمل، وتضر بالجنين أم لا؟ وجدت بعض الدراسات أن النساء يتناولن الشاي خلال فترة الحمل، للحصول على السوائل المرجوة، والتخلص من المشكلات الصحية المتعلقة بالحمل، وبالتالي لا توجد مخاوف من تناوله، لكن يفضل اختيار شاي الأعشاب، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
يقول خبراء التغذية إنه لا ضرر من تناول الشاي في أثناء الحمل، فيمكن تناوله مرة أو مرتين خلال اليوم. لكن يفضل شرب شاي الأعشاب خلال فترة الحمل، للتعزيز من مناعة الأم والطفل، خاصة أننا نواجه الآن فيروس، يهاجم الجهاز المناعي الضعيف، ومن ثمّ ينغي تناول شاي الأعشاب من 3 إلى 5 مرات في اليوم على الأقل، وذلك
اقرأ المزيد
فيروس-كورونا (2)

لماذا تؤلمنا عضلاتنا خلال الحجر المنزلي؟

انتشرت الأمراض النفسية في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك بعد العزلة المنزلية التي فرضتها الكورونا، لذا ينصح بمماسرة الأنشطة الرياضية، والتحدث مع الأصدقاء من خلال برامج الفيديو، للتخلص من التوتر والاكتئاب، وتناول أطعمة تعزز من الجهاز المناعي، لأن القلق والتوتر يقلل من فاعلية المناعة، وأوضحت آخر الدراسات المتعلقة بالصحة النفسية، أن معظم الأشخاص الذين يعيشون في عزلة منزلية، يتعرضون لآلام بالغة في العضلات، وذلك بالرغم من قلة المجهود البدني، نقلًا عن الموقع الروسي "Russia Today".
كورونا والحجر الصحي (10)

دراسة تكشف عدم وجود دليل مثبت لـ«عقار الملاريا» كعلاج لعدوى كورونا

كشفت دراسة جديدة عن هيدروكسي كلوروكين أنها لم تجد أي دليل على فائدة تُرجى من دواء الملاريا الذي يروّج له على نطاق واسع كعلاج لعدوى فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الدراسات المبكرة أن عقار الملاريا قد يكون له تأثيرات مضادة للفيروسات وللالتهابات، وقد يساعد مرضى فيروس كورونا، ما أدى إلى موجة من البحث حول أهمية العقار. وأفاد باحثون يوم الخميس في مجلة "New England" للطب، أن هيدروكسي كلوروكين لم يقلل من خطر الوفاة أو الحاجة إلى جهاز التنفس، في مقارنة شملت زهاء 1400 مريض تم علاجهم في جامعة كولومبيا في نيويورك.
أهمية-العصائر-في-فصل-الصيف

لترطيب الجسم في الصيف.. إليك 4 نصائح مدهشة

ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أيضا درجة حرارة الجسم، وقد يفقد كميات كبيرة من السوائل، لذا لا بد من اتباع بعض من النصائح الهامة، للحفاظ على درجة حرارة معتدلة للجسم وترطيبه، وذلك من خلال تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبذور، كما يوصى بشرب ماء جوز الهند، وبالنسبة للعصائر، فالأناناس مثالي بشكل كبير، وسيمنحك العناصر الغذائية الهامة، وسيحافظ على درجة حرارة معتدلة لجسمك، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
اقرأ المزيد من الأخبار
التوقف-عن-تناول-الحلويات

لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
فوائد-البيض

مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
الفول

مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]