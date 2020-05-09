هل تناول الشاي آمن خلال فترة الحمل؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م

المرأة الحامل - صورة أرشيفية

يعتبر الشاي من المشروبات الأساسية في يومنا، فهو المشروب الرسمي خلال ساعات العمل، لأنه يساعد على التركيز، ويخفف من التوتر والقلق، وتوجد أنواع كثيرة منه، مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب والشاي الأحمر، وفي الفترة الأخيرة، أثيرت أسئلة حول تناول الشاي في فترة الحمل، وتضر بالجنين أم لا؟ وجدت بعض الدراسات أن النساء يتناولن الشاي خلال فترة الحمل، للحصول على السوائل المرجوة، والتخلص من المشكلات الصحية المتعلقة بالحمل، وبالتالي لا توجد مخاوف من تناوله، لكن يفضل اختيار شاي الأعشاب، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".

يقول خبراء التغذية إنه لا ضرر من تناول الشاي في أثناء الحمل، فيمكن تناوله مرة أو مرتين خلال اليوم. لكن يفضل شرب شاي الأعشاب خلال فترة الحمل، للتعزيز من مناعة الأم والطفل، خاصة أننا نواجه الآن فيروس، يهاجم الجهاز المناعي الضعيف، ومن ثمّ ينغي تناول شاي الأعشاب من 3 إلى 5 مرات في اليوم على الأقل، وذلك