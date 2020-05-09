مريضة كورونا تضع مولودها في عزل العجمي

تحرير:محمد مجلي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

استقبل مستشفى العجمي النموذجي في غرب محافظة الإسكندرية، والمخصص كحجر صحي لعزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فجر اليوم السبت، مولود جديد لسيدة مصابة بالفيروس، إذ تمكن الفريق الطبي في المستشفى من إجراء جراحة قيصرية للسيدة التي شعرت بآلام المخاض، وتحدد لها إجراء الجراحة "ولادة قيصرية"، فجر اليوم، وتم إجراء العملية الجراحية بكفاءة ونجاح كبيرين، وأكد أعضاء الفريق الطبي المشارك في إجراء الولادة القيصرية على استقرار حالة المولود ووالدته.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العزل الصحي بالعجمي: "إن هذه الولادة هي الحالة الثانية التي تستقبل فيها المستشفى حالة ولادة لمريضة مصابة بالفيروس"، مضيفة أن السيدة التي وضعت الطفل، وصلت أمس الجمعة، إلى المستشفى بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا وتبين أنها على وشك الولادة، وأن حالة الأم والطفل مستقرة

وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العزل الصحي بالعجمي: "إن هذه الولادة هي الحالة الثانية التي تستقبل فيها المستشفى حالة ولادة لمريضة مصابة بالفيروس"، مضيفة أن السيدة التي وضعت الطفل، وصلت أمس الجمعة، إلى المستشفى بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا وتبين أنها على وشك الولادة، وأن حالة الأم والطفل مستقرة جدا، وتتلقى الأم رعاية فائقة داخل غرفة العناية المركزة.



تمت الولادة القيصرية تحت إشراف طاقم العمل الطبي يتكون من: الدكتور وليد مختار استشاري التخدير، الدكتور محمد سعيد محمد أخصائي نساء وتوليد، الدكتور محمد أمين حامد أخصائي نساء وتوليد، الدكتور إكرام عبد السلام أخصائي الأطفال والمبتسرين، وضم فريق التمريض: محمد إبراهيم، محرم حشيش، إبراهيم وردة.



