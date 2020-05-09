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غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل وغائم جزئيا مع شبورة صباحية والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس مائل للحرارة والرياح معتدلة نهارا بارد ليلا على الشمال مائل للبرودة على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: العظمى الصغرىالقاهرة 29 17الإسكندرية 23 17طنطا 28 17شبين الكوم 28 16دمنهور 25 17بلطيم 24 16مطروح 23 16السلوم 26 14سيوة 27 13بورسعيد 23 18دمياط 24 18الزقازيق
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
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