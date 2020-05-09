اليابان: اعتماد أداة اختبار سريعة لفيروس «كورونا»

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م

اختبار كورونا - صورة أرشيفية

كشفت مصادر حكومية يابانية مطلعة، اليوم السبت، عن اعتماد أداة اختبار بوسعها رصد الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 15 إلى 30 دقيقة، يم الأربعاء المقبل، في وقت تسعى فيه الدولة الآسيوية إلى تحسين أنظمة اختبارها للفيروس للمستجد، قائلة إن الحكومة ستقوم بتحمل تكلفة هذه الأدوات ضمن نظام التأمين العام الياباني، وذلك نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية. وذكرت شركة "فوجيريبيو إنكوربوريشن" المنتجة لهذه الأداة أنه بوسعها توفير 200 ألف أداة اختبار أسبوعيا وستتوسع في إنتاجها إذا كان هناك طلب إضافي.

وتقدمت الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، في شهر أبريل الماضي، بطلب من أجل اعتماد الأداة. وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، للبرلمان، اليوم، إنه سيتخذ القرار بشأن هذا الأمر خلال هذا الأسبوع. واختبار الأجسام المضادة الذي يرصد بروتينات فريدة للفيروس تستخدم على نطاق واسع للكشف عن الإنفلونزا،