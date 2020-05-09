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عدد إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين حالة

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم السبت، حاجز 4 ملايين مصاب، فيما وصل عدد الوفيات إلى 276 ألفا و880 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و402 ألف و323 حالة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا، إذ سجلت مليون و322 ألفا و223 حالة إصابة، توفي منهم 78 ألفا و622 شخصا، فيما تماثل للشفاء 223 ألفا و749 شخصا، فيما سجلت إسبانيا -الأولى أوروبيا- 262 ألفا و783 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 26 ألفا و478 شخصا، فيما تماثل للشفاء 173 ألفا و157 شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد
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كورونا

اليابان: اعتماد أداة اختبار سريعة لفيروس «كورونا»

كشفت مصادر حكومية يابانية مطلعة، اليوم السبت، عن اعتماد أداة اختبار بوسعها رصد الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 15 إلى 30 دقيقة، يم الأربعاء المقبل، في وقت تسعى فيه الدولة الآسيوية إلى تحسين أنظمة اختبارها للفيروس للمستجد، قائلة إن الحكومة ستقوم بتحمل تكلفة هذه الأدوات ضمن نظام التأمين العام الياباني، وذلك نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية. وذكرت شركة "فوجيريبيو إنكوربوريشن" المنتجة لهذه الأداة أنه بوسعها توفير 200 ألف أداة اختبار أسبوعيا وستتوسع في إنتاجها إذا كان هناك طلب إضافي.
كوريا - كورونا

عدم تسجيل إصابات كورونا في مقاطعة «هوبي» منذ 35 يوما

أكدت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي، وذلك حسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس في العالم أواخر شهر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة، ورصدت هوبي 4 ألاف و512 حالة وفاة و68 ألفا و128 إصابة بالفيروس، منها 3 آلاف و869 وفاة و50 ألفا و333 إصابة في مركز المقاطعة مدينة ووهان.
مطار-معيتيقة-الدولي

قصف صاروخي على مطار معيتيقة في طرابلس

تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لليوم السبت، لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التونسية، إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية، موضحة أنها اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي.
الكلاب-تعذيب-والقطط (1)

تطبيق «القتل الرحيم» على سادس قط يصاب بفيروس كورونا

اضطر أطباء إلى تطبيق "القتل الرحيم" على قط مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إسبانيا، بعد أن توفي صاحبه جراء الإصابة بالفيروس، وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، أنه يعتقد أن القط أصيب بعدوى الفيروس عن طريق عائلته في كتالونيا، وهذا أول قط مصاب بفيروس كورونا في إسبانيا، والسادس على مستوى العالم، وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مالك القط توفي، نتيجة إصابته بالفيروس، وبعدما لاحظت العائلة الإسبانية، أن الهر البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من صعوبة فى التنفس، نقلته إلى مستشفى بيطري.
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كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا عالميًا.. 270 ألف وفاة ونحو 4 ملايين إصابة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1,344,278. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 270,740.
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مليون و263 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 74 ألفا و 809 حالات، أما في إسبانيا وصل عدد المصابين إلى 253 ألفا و682 حالة، وعدد الوفيات 25 ألفا و857 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد الإصابات 214 ألفا و 457 حالة، وعدد الوفيات 29 ألفا و684 حالة.
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 3 مليون و760 ألف

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حاجز 3 مليون و 760 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 259 ألف و 878 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى نحو 260 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو مليون و241 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 72 ألف و701 حالة، وفي إسبانيا وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 253 ألف و 682 حالة، وبلغ عدد الوفيات 25 ألف و 857 حالة، وفي إيطاليا ارتفع عدد الحالات إلى 213 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 29 ألف و 315 حالة.
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون و350 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 2 مليون و350 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 740 ألف و 151 حالة إصابة، والوفيات إلى 39 ألف و68 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 195 ألف و944 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و453 حالة. وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 175 ألف و925 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألف و 277 حالة، وفي فرنسا بلغ عدد المصابين 151 ألف و 793 حالة، والوفيات 19 ألف و 323 حالة.
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