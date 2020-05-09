عدد إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين حالة

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

كورونا - صورة أرشيفية

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم السبت، حاجز 4 ملايين مصاب، فيما وصل عدد الوفيات إلى 276 ألفا و880 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و402 ألف و323 حالة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا، إذ سجلت مليون و322 ألفا و223 حالة إصابة، توفي منهم 78 ألفا و622 شخصا، فيما تماثل للشفاء 223 ألفا و749 شخصا، فيما سجلت إسبانيا -الأولى أوروبيا- 262 ألفا و783 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 26 ألفا و478 شخصا، فيما تماثل للشفاء 173 ألفا و157 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد