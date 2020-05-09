المنوفية تحصن 97 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م

أبقار - صورة أرشيفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، عن تحصين 97 ألف و745 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع وهو ما يمثل نسبة 26% من الأعداد المستهدفة بالحملة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي انطلقت، يوم 18 أبريل الماضي، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ووجه أبو ليمون، المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية. ومن جانبه أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية