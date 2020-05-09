البورصة: انطلاق مؤشر «EGX 100 EWI»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

البورصة - صورة أرشيفية

أعلنت البورصة، في بيان لها، اليوم السبت، عن إطلاق مؤشر جديد متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة، من حيث السيولة والنشاط، قائلة إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي 100 EGX.

وأوضحت البورصة، أن لجنة المؤشرات أقرت تعديل منهجية إدراج الشركات بالمؤشرات بحيث يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX 100 EWI، ومؤشر EGX70 EWI ، ومؤشرEWI EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على أن يتم العمل به اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وراعت إدارة البورصة خلال عملية تطويرها لمنهجية