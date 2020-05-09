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البورصة: انطلاق مؤشر «EGX 100 EWI»

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
أعلنت البورصة، في بيان لها، اليوم السبت، عن إطلاق مؤشر جديد متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة، من حيث السيولة والنشاط، قائلة إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي 100 EGX.
وأوضحت البورصة، أن لجنة المؤشرات أقرت تعديل منهجية إدراج الشركات بالمؤشرات بحيث يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX 100 EWI، ومؤشر EGX70 EWI ، ومؤشرEWI EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على أن يتم العمل به اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وراعت إدارة البورصة خلال عملية تطويرها لمنهجية
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الذهب (2)

6 جنيهات| انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 745 جنيها

انخفضت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2020 بقيمة 6 جنيهات بالجرام، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب. وقال إيهاب وصفي نائب شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر عيار 24 يسجل نحو 851.4 جنيه، وعيار 21 نحو 745 جنيه، وعيار 18 نحو 638.55 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 5960 جنيه بانخفاض 48 جنيه. وأوضح أن ارتفاع أسعار المعدن الاصفر في مصر يأتي تزامنا مع هبوطها في نهاية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية لنحو 1704 دولار للأوقية بتراجع 16 دولار.
ابراهيم-العربى

«الغرف التجارية» يخاطب البنك المركزي للانضمام لقروض الـ5 %

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رفع خطابا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للمطالبة بضم القطاع التجاري والخدمي للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8% لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة “المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق”، وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
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إتش سي للأبحاث تصدر تقرير عن مستقبل صناعة الحديد في مصر

ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث أفاد التقرير أن "سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وسط توقعات ببدء التحسن خلال العام المقبل 2021". قالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي، إن سوق الحديد العالمي كان قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، ضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
البنك-المركزى

اتحاد الغرف يطالب بضم القطاع التجاري لمبادرة المركزي

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم المعلم، خطابا للمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يطالب فيه بأن يتم ضم القطاع التجاري والخدم للمبادرة التي أطلقها البنك بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% إلى 8%، لتشغيل بعض القطاعات ومن بينها قطاع السياحة "المطاعم والكافيهات السياحية والفنادق"، وذلك لما تعرضت له من تداعيات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
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البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 572.5 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10532.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1215.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1133 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10 آلاف و415 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.
بورصة (1)

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 10377.9 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل عند مستوى 1201.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1122.1 نقطة.
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