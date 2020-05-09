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السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية عن 5 أحياء

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
المدينة المنورة - صورة أرشيفية
المدينة المنورة - صورة أرشيفية
قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة، جزء من الإسكان) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتخضع الجهود للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 35 ألفا و432 حالة مؤكدة، بزيادة 1701 إصابة عن المسجلة أمس، مشيرة إلى أنه
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السودان - كورونا

السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم

مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام إضافية، اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي 8 ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).
علم الاردن

تطبيق في الأردن للإبلاغ عن المشتبه بإصابتهم بكورونا

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وأطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "جوجل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام، ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.
الجيش-اليمني

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السيطرة على مواقع وصفها بـ"الهامة" خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن، ووفقا لوكالة أنباء "سوتنيك" الروسية، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية شمال البيضاء، ونفذت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة"، مؤكدا: "الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".
مسجد-الدمرداش (3)

الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف القيود

توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة، وأقيمت أمس، صلاة الجمعة في جامع الملك فيصل، بعد قرابة شهرين من تعليق صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الاحترازية من كورونا.
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كورونا والحجر الصحي (9)

السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق.
السعودية

السعودية تعتمد لائحة عقوبات مخالفي إجراءات «كورونا»

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، موافقة وزير الداخلية اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وجاءت اللائحة بناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكي، رقم (أ/584) وتاريخ 1441/9/6، وإلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وجاءت اللائحة كالتالي: أولا: تهدف اللائحة فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشيه.
كورونا

لمنع تفشي كورونا.. السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية في الدمام

قررت السلطات في السعودية عزْل منطقة صناعية في مدينة الدمام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أنه ابتداءً من اليوم الأحد، يصبح من الممنوع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، وسوف يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع، كما ستعمل "المصانع الحيوية" بالمدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا.
الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
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