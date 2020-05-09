السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية عن 5 أحياء

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

المدينة المنورة - صورة أرشيفية

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة، جزء من الإسكان) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتخضع الجهود للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 35 ألفا و432 حالة مؤكدة، بزيادة 1701 إصابة عن المسجلة أمس، مشيرة إلى أنه