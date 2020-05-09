وزيرة الصحة تتفقد «حميات الإسكندرية».. وتخصص مبنى للعزل

تحرير:محمد مجلي ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، زيارة لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تفقدت خلالها الوضع الصحي والطبي حيث قامت بزيارة مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمى بالإسكندرية، وتفقدت أقسام المستشفى وتجهيزاتها للوقوف على مدى جاهزيتها لتحويل جزء منها إلى مستشفى عزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكذا حالات اشتباه الإصابة بالفيروس.

ووجهت زايد بتخصيص مبنى مستقل والعمل فورا على رفع كفاءته من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية لاستقبال حالات الإصابة بكورونا، مشددة على ضرورة توفير جهاز للأشعة المقطعية عن طريق الوزارة مع الاستعداد لتجهيز مبنى أخر حال الاحتياج.من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث

ووجهت زايد بتخصيص مبنى مستقل والعمل فورا على رفع كفاءته من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية لاستقبال حالات الإصابة بكورونا، مشددة على ضرورة توفير جهاز للأشعة المقطعية عن طريق الوزارة مع الاستعداد لتجهيز مبنى أخر حال الاحتياج.



من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة قامت بجولات تفقدية لمستشفيات صدر المعمورة، وحميات الإسكندرية، ومستشفى كوم الشقافة وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.



وأشار مجاهد إلى أن تلك الجولة تأتي استكمالا لجولات الوزيرة المستمرة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات، بحيث تقدم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي.



وتابع أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر والبالغ عددها 34 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم على 3 مراحل تباعا من خلالها يتم رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى تبني مبادرة للتشجير والمساحات الخضراء بتلك المستشفيات.



وأضاف أن ذلك يتم بالتوازي مع الحفاظ على تقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة في أقرب وقت ممكن وتسليمها، مؤكدا أنه جاري تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة تابلت بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيا.



