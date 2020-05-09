السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م

كورونا في السودان - صورة أرشيفية

مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام إضافية، اعتبارا من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي 8 ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا. وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الجمعة، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و7 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).

وتلك هى أعلى حصيلة يومية تسجل للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في السودان في شهر مارس الماضي. وسجل السودان حتى اليوم أكثر من ألف حالة إصابة، تنحصر غالبيتها في الخرطوم فيما ناهزت الوفيات 60 حالة، وفقا للإحصاءات الرسمية. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة العليا للطوارئ الصحية في البلاد،