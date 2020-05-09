القومي للمرأة: «الاختيار» هو الأفضل ورامز الأسوأ

تحرير:هالة صقر ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م

مايا مرسي

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، إن مسلسل "الاختيار" هو الأفضل والأكثر تأثيرًا بإجماع آراء النقاد، وكان الأسوأ حتى الأن هو مسلسل "البرنس" من حيث القصة المكررة والمواقف المفتعلة، وتركيزه على كل السلبيات الموجودة في الحياة، كما اتفق رأي معظم النقاد على جودة بعض الأعمال مثل "خيانة عهد" و"سلطانة المعز" و"نحب تاني ليه" و"بـ100 وش". وأكد المجلس أنه تم رصد الأعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2020، سواء على مستوى البرامج أو الدراما أو الإعلانات.

وأشار المجلس، إلى أن أسوأ برنامج "رامز مجنون رسمي"، خاصة أن أسلوب تقديم مقدم البرنامج رامز جلال للسيدات ضيوف البرنامج يتنافي تماما مع الأصول وقيم المجتمع التي تقدر وتحترم المرأة، وينشر محتوي به شكل من العنف والقسوة والاستمتاع بذل الآخر؛ ما يؤثر على أذهان الأطفال ووعيهم، ويؤدي إلى حدوث مشكلات في حياتهم

وأشار المجلس، إلى أن أسوأ برنامج "رامز مجنون رسمي"، خاصة أن أسلوب تقديم مقدم البرنامج رامز جلال للسيدات ضيوف البرنامج يتنافي تماما مع الأصول وقيم المجتمع التي تقدر وتحترم المرأة، وينشر محتوي به شكل من العنف والقسوة والاستمتاع بذل الآخر؛ ما يؤثر على أذهان الأطفال ووعيهم، ويؤدي إلى حدوث مشكلات في حياتهم المستقبلية.



واتهم المجلس برنامج "خلي بالك من فيفي" بالاستهزاء والعنصرية، خاصة أنه يحث على الاستهزاء على السيدة صاحبة البشرة السمراء، مما يشجع على التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء سواء من أهالينا في النوبة أو أسوان وبعض الأماكن في الصعيد، وأيضا أشقائنا السودانيين والأفارقة المتواجدين في مصر، بالإضافة إلى نشر أشكال السحر والشعوذة والتشجيع على استخدامها.



