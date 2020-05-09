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مدبولي يتفقد القناطر الخيرية.. ويرحب بمتدربي حوض النيل

٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م
القناطر الخيرية - صورة أرشيفية
القناطر الخيرية - صورة أرشيفية
خلال تفقده لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، طلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة المركز القومي لبحوث المياه بمدينة القناطر الخيرية، ورافقه خلال الجولة وزراء الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، ومحافظ القليوبية، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى حول دور المركز القومي لبحوث المياه، ثم أطلع على نماذج من الأبحاث التطبيقية التي يتم اجراؤها في أقدم معهد بالمركز، والذي تم إنشاؤه في عام 1949.
وأشار عبد العاطي إلى أن المركز يعد الذراع البحثي للوزارة، إذ يختص بتقديم مختلف الدراسات التطبيقية في مجال بحوث المياه، ويضم 22 معهدا بحثيا، تغطى كافة مناحي علوم أبحاث المياه، كما يضم المركز: الوحدة الاستراتيجية، والمعامل المركزية، والرصد البيئي.وتم استعراض نموذج محاكاة تطبيقى لمشروع قناطر ديروط، والذي
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جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
مجلس-النواب (1)

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
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مطار-القاهرة (2)

مدبولي يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمطار القاهرة للاطمئنان على بدء تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-يتابع-أعمال-تطوير-مجرى-العيون (6)

مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة طريق «بنها - المنصورة»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة القليوبية، عددا من كباري مشروع رفع كفاءة طريق "بنها - المنصورة"، والذى يبلغ طوله 73 كيلومترا، وخلال الجولة -التي رافقه فيها وزراء: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، ومحافظ القليوبية- تفقد كوبري كفر شكر، والذي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة به، وكذا ما يتعلق بكباري صهرجت وبشلا وطنامل، وفتحها أمام حركة المرور.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

مدبولي يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التي قام بها اليوم السبت إلى محافظة القليوبية، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: الصناعة مستقبل مصر.. والدولة مهتمة بدعمها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت، إلى محافظة القليوبية، أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذي تم إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمت الإشارة إلى إجمالي ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذي يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم، هذا إلى جانب الكمامات.
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