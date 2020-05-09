سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

عبد الفتاح: ما حدث خيانة للوطن من أصحاب الأعمال وأطالب بتطبيق أقصى عقوبة عليهم.. وعطوة: على رجال الأعمال تحمل جزء من تكاليف الأزمة.. والحكومة مطالبة بضمان حقوق العاملين
تحرير:محمد محمود ٠٩ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
وأضاف محمد، في تصريحات لـ"التحرير": "نحن نعلم أن الفترة المقبلة من الإجراءات الاقتصادية ستكون أصعب وأكبر، لكن هذا لا يعني تسريح العاملين، في ظل عدم امتناع العامل عن العمل بالرغم من الفيروس القاتل، ولدية استعداد أن يعمل لمدة 24 ساعة من أجل الحفاظ على وظيفته، وتأمين الدخل لأسرته".وأكد أنه لم يضبط عاملا
اقرأ المزيد
جامعة-الاسكندرية

إجراءات من جامعة الإسكندرية لاحتمالية عودة الدراسة بعد العيد

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، حزمة قرارات حالة عودة الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، تتعلق بنظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني، في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، موضحا أنه بالنسبة للطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل، وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة.
الدكتور- محمد- عوض- تاج- الدين (1)

تاج الدين يوضح تفاصيل المليون اختبار «كورونا»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أول من أمس الخميس، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
كورونا

إجراء تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفى عزل الباجور

أصدر، اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليماته بأخذ عينات من الأطقم الطبية والتمريض، بمستشفى عزل الباجور، وذلك في إطار حرصه الدائم على دعم الأطقم الطبية وأطقم التمريض، وحرصا على صحتهم وسلامتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بشبين الكوم، للإقامة بها وتوفير الوجبات الغذائية على مدار مدة إقامتهم، ويأتي ذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين بالمستشفى للمطالبة بإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.
العيد-في-القناطر-الخيرية-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (5)

مدبولي يتفقد القناطر الخيرية.. ويرحب بمتدربي حوض النيل

خلال تفقده لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، طلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة المركز القومي لبحوث المياه بمدينة القناطر الخيرية، ورافقه خلال الجولة وزراء الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل والمواصلات، ومحافظ القليوبية، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى حول دور المركز القومي لبحوث المياه، ثم أطلع على نماذج من الأبحاث التطبيقية التي يتم اجراؤها في أقدم معهد بالمركز، والذي تم إنشاؤه في عام 1949.
اقرأ المزيد من الأخبار
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

برلماني يطالب بإنقاذ الفلاحين من أزمة كورونا

تقدم خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول زيادة معاناة الفلاحين الاقتصادية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله، موضحا أن قطاعات اقتصادية عدة أصابها ركود تاما على خلفية الأزمة، وعلى رأسها القطاع الزراعي خاصة بعد وقف حركة التجارة والتصدير، ما جعل الفلاحون غير قادرين على سد احتياجاتهم المعيشية وتراكمت عليهم الديون ومنها الأقساط البنكية.
الكمامة (1)

نائب: يجب إجبار المتعاملين مع مصالح الحكومة على ارتداء الكمامات

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
مجلس-النواب (1)

برلماني: تعميق الصناعات الطبية ضرورة في ظل أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك. وأضاف أن الصناعات الطبية والدوائية تمثل نافذة استراتيجية لدخول الصادرات المصرية للعديد من الدول وعلى رأسها الدول الإفريقية نظرًا لأن مصر تمتلك ميزات تنافسية عديدة في هذا المجال، فالصناعة المصرية فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية شهدت تطورا ونموا كبيرا وأصبحت قادرة على المنافسة، أن حجم سوق المستلزمات والأجهزة الطبية فى مصر يبلغ 900 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]